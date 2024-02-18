Samanyolu Haber /Spor / City'e soğuk duş: Zirvede darbe /18 Şubat 2024 01:50

City'e soğuk duş: Zirvede darbe

Premier Lig'in 25. hafta mücadelesinde Manchester City sahasında ağırladığı Chelsea ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda yara aldı.

SHABER3.COM

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester City ile Chelsea, 1-1 berabere kaldı. Şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, 25. hafta mücadelesinde Chelsea'yi ağırladı.

Londra ekibi, 42. dakikada Raheem Sterling'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. Yoğun baskısının karşılığını 83. dakikada Rodri ile alan ev sahibi ekip, 1-1 beraberliği yakaladı. Kalan bölümde başka gol olmayınca iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.
Ligde bir maç eksiği bulunan Manchester City, bu sonuçla puanını 53'e, Chelsea ise 35'e çıkardı.

ARSENAL 2 HAFTADA 11 GOL ATTI

Geçen hafta West Ham United'ı 6-0 gibi farklı bir skorla geçen Arsenal, bu hafta da deplasmanda Burnley'i 5-0 mağlup etti.
Arsenal'in gollerini 4. dakikada Martin Odegaard, 41 ve 47. dakikalarda Bukayo Saka, 66. dakikada Leandro Trossard ve 78. dakikada Kai Havertz kaydetti. Bu galibiyetle puanını 55'e çıkaran Arsenal, lider Liverpool'un iki puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.
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