Samanyolu Haber /Gündem / DEVA Partisi’nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları belli oldu /18 Şubat 2024 01:44

DEVA Partisi’nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları belli oldu

DEVA Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Parti Sözcüsü İdris Şahin'i aday gösterecek. Partinin Ankara adayı Mümtaz Akıncı, İzmir adayı Serap Karaosmanoğlu oldu.

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Gazete Duvar'da yer alan habere göre DEVA Partisi İstanbul, Ankara ve İzmir’de göstereceği büyükşehir belediye başkanı adaylarını belirledi.

İstanbul'da Parti Sözcüsü İdris Şahin, Ankara'da Anayasa Mahkemesi eski üyesi Mümtaz Akıncı İzmir de ise İl Başkanı Serap Karaosmanoğlu aday olarak belirlendi. Adaylar Ali Babacan tarafından kamuoyuna duyurulacak.

Bugüne kadar 250'ye yakın belediye başkan adayını açıklayan DEVA Partisi bugün (18 Şubat) Bilkent Otel’de yapılacak toplantı ile yeni adaylarını açıklayacak.

DEVA Partisi’nin bugün açıklanacak adaylarından bazılarını İstanbul Milletvekili Hasan Karal da sosyal medya hesabından ilan etti. Karal, Trabzon’da Selçuk Keskin, Giresun’da Murat Uçar, Samsun’da Kebire Birer Türk’ün adaylığının kesinleştiğini yazdı.
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