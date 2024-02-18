Netanyahu Refah çağrılarını reddetti: Savaşı kaybederiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin Gazze'deki saldırıları ve Hamas ile muhtemel esir takası anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



"İZİN VERMEYECEĞİM"



Ülkesinin Gazze Şeridi'nin güneyinde sivillerin sığındığı Refah'a kara saldırısı başlatmaması yönündeki uluslararası çağrıları reddeden Netanyahu, şöyle konuştu:



"İsrail'in Refah dahil mutlak zafere kadar savaşacağını açıkça ifade ediyorum. Refah'ta hareket etmemizi engellemek isteyen herkes aslında bize savaşı kaybetmemizi söylüyor. Refah'a askeri saldırı başlatmazsak savaşı kaybederiz. Buna izin vermeyeceğim."



"REFAH'A GİRECEĞİZ"



Hamas ile esirlerin serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varılsa dahi saldırıları durdurmayacaklarını söyleyen Netanyahu, "Herkes rehine anlaşması için ek anlaşma istiyor. Ben de istiyorum. Bunu başarabilirsek iyi olur ancak anlaşmaya varsak bile biz Refah'a gireceğiz" dedi.



ÖNKOŞULSUZ MÜZAKERE



Filistin devletinin tanınması konusunda "gelecekteki dayatmalara boyun eğmeyeceklerini" savunan Netanyahu, "Kabinede de açıkça belirttim ve bir kez daha açıklayacağım. Çözüme ancak önkoşulsuz doğrudan müzakerelerle ulaşılacaktır" ifadesini kullandı.



Esirlerin serbest bırakılmasının sağlanması için "güçlü askeri baskı ve çok sıkı müzakereler" yürüttüklerini söyleyen Netanyahu, Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak olası bir anlaşmaya yönelik müzakerelerin Hamas'ın "hayal ürünü" talepleri nedeniyle durdurulduğunu iddia etti.



Netanyahu, "Şimdiye kadar Hamas'ın talepleri ancak İsrail'in yenilgisini gösteriyor. Açıkçası bu şartları kabul edemeyiz, ancak Hamas bu hayali taleplerden geri adım attığında ilerleme kaydedebiliriz" diye konuştu.



KURTARILAN ESİRLERDEN ÇAĞRI



Öte yandan İsrail’in saldırılarından kaçanların sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrine saldırısı sırasında kurtardığını duyurduğu 2 esir ve aileleri ortak açıklama yaptı.



Louis Hurr (70) ve Fernando Marman (60) isimli iki esir ve aileleri, Gazze’deki tüm esirlerin saldırılarla kurtarılamayacağını belirtilerek, Netanyahu’ya Hamas ile esir takası görüşmeleri için bir an önce Mısır’ın başkenti Kahire’ye heyet göndermesi çağrısında bulundu.



Açıklamada, esirlerin tamamının ancak bir esir takası anlaşmasıyla geri getirilebileceği vurgulandı.



FİLİSTİNLİLER, REFAH’A SIĞINDI



Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.



Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,4 milyona ulaştı.



Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.



İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.