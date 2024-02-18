Samanyolu Haber /Dünya / Rusya duyurdu: Şehri ele geçirdik /18 Şubat 2024 00:41

Rusya duyurdu: Şehri ele geçirdik

Rusya, Ukrayna’nın çekildiğini duyurduğu Avdiyivka şehrini kontrol altına aldığını belirtti.

SHABER3.COM

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Donetsk bölgesindeki Avdiyivka şehrinin Rus ordusunca kontrol altına alındığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şoygu'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kremlin Sarayı'nda görüştüğü belirtildi.

"Merkez" askeri grubuna bağlı birliklerinin Donetsk bölgesindeki diğer yerleşim birimlerinin ele geçirilmesi yönünde saldırılara devam ettiği aktarılan açıklamada, "Şoygu, Putin'e Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Avdiyivka kentinin Rus ordusunca ele geçirildiğini bildirdi. Avdiyivka için çatışmalarda son 24 saatte Ukrayna ordusunun kaybı 1500 asker oldu" ifadelerine yer verildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, Donetsk bölgesindeki Avdiyivka kentinden birlikleri çekme kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy "Avdiyivka'da Ukrayna birlikleri kuşatılmamak için diğer sınırlara çekildi. Bu, insanların kilometrelerce çekildiği ve Rusya'nın bir şey ele geçirdiği anlamına gelmiyor" demişti.

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de imzaladığı kararnameyle yasa dışı ilhak edilmişti.
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