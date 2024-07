Yavaş'tan iktidara 'SGK borcu' tepkisi: 'Yönetemiyorsunuz, suçu başka yerlere atıyorsunuz'

ABB borçları azalırken, SGK borçlarının artmasının da tabii ki sebepleri var. Ülke ekonomisinin durumu ortada. Pandemide EGO gelir elde edemedi, ücretsiz taşımaları arttı. Toplu taşıma fiyatları da olabilecek en aşağı seviyede tutuldu. Aslında düşünseler biz kendilerine yardımcı oluyoruz. Biz bu zor durumda vatandaşın en azından iktidarın bozduğu ekonomide, bu hayati olan ulaşım su gibi rakamları çok aşağıda tutuyoruz.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işareti vermesinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı belediyelerin SGK prim borçları için harekete geçti. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, prim borçları hakkında açıklamalarda bulundu.Yavaş, belediyenin SGK prim borçlarının nedenini açıklarken, "Dolaylı olarak sigorta primleri geciktirildi. Biz bu kaynakları sosyal desteklerden, pandemi döneminde, 6 Şubat depreminde, EYT’de emekli olanların tazminatını ödemek için kullandık. Kredi çekmek istedik Mecliste izin vermediler" ifadelerini kullandı.Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Sayın Bakan müfris tüccar gibisiniz. Eski defterleri karıştırıyorsunuz. Yönetemiyorsunuz, suçu başka yerlere atıyorsunuz.Ama unutmayın ki bu sorun sadece CHP’li belediye başkanlarını değil ülkedeki tüm belediyelerin sorunudur. 31 Mart’ta iktidarın aldığı ağır yenilgi, ortadaki anket sonuçları, ekonomideki önleyemedikleri kötü gidiş nedeniyle özellikle gündem değiştirerek, belediyeleri hedef göstermeye başladılar.Özellikle sadece CHP’li belediyeleri. Bakın sadece en borçlu ilk 5 belediyeyi açıklamışlar. Neden ilk 20, neden ilk 50, neden tamamı değil?Açıklamalara bakıyoruz, SGK’nin mali dengesindeki bozulmanın ve buna bağlı olarak da yıllarca çalışıp her kuruşunu hak ettiği halde insanca yaşamaya yetecek bir emekli maaşı alma hakkı gasp edilen emeklilerimizin düşürüldüğü bu durumun sorumlusu adeta CHP’li belediyelermiş gibi haksız ve yersiz bir algı oluşturulmaya çalışılıyor.Geçtiğimiz dönemde ABB, EGO ve ASKİ’yi iflas ettirmek için 5 yıldır her şeyi denediler. Her yolu denediler ama başaramadılar. Başaramadıkları gibi insan öncelikli yönetim tarzımızı benimseyen Ankara halkı bize engel olmak isteyenlerin suratına yüzde 60’ın üzerinde bir oyu çarparak adeta ders verdi. Ancak anlıyoruz ki ders almamışlar, yine belediyeler üzerinden yüklenmeyi sürdürüyorlar.Bakanın yaptığı açıklamada bahsedilen SGK borç tutarı, ABB iştiraklerinin borcudur. Peki bu borç neden olmuştur? Bu borçlar biz göreve geldiğimizde ne durumdalardı şimdi ne durumdalar?ABB’nin mali durum raporunda borçlarımızın miktarı 1.774 milyon 441 bin dolar azalmış. Yani ABB, ANKA Park gibi ucube paralar verilen, mal olan bir tesisten kaynaklanan borcun tamamını ödedi.Bu kredilerin birçoğu daha önceki dönemde, biz göreve gelmeden 2-3 yıl önce çekilmiş, bunların ilk ödeme tarihi, 1 kuruş ödenmeden, seçimi kaybedeceklerini tahmin ettikleri için yeni yönetimin sırtına sarılmış çok yüksek faizli borçlardı, bunların tamamını ödedik. Ve SGK borçlarını da 84 milyon 501 bin dolar olarak arttığını açıkladık. Bu artışın birçok sebebi var.Kendi belediyelerinden mahsuplaşmaları yaptılar. Maalesef bu iktidar alacağına şahin, vereceğine karga. Çevre Bakanlığı’ndan bizim alacağımız var. Bizden önceki dönemde yapılan, Şehir Hastanesi yapılan yollar, köprüler ve Eryaman Stadından alacağımız var.Şu andaki rakam 1 milyar 325 milyon. Ödemiyorlar arkadaşlar! Çalışma bakanına söylüyorum. Rakam 1 milyar 325 milyon lira takas yapalım. Mahsup edelim, alacağınızın 4’e birini hemen almış oluyorsunuz. Ayrıca Hazine satışlarından yüzde 10 pay verilmesi gerekirken, 171 milyon 609 bin lira yine alacağımız var. Hem bütün yükü hizmetleri artırarak sırtımıza sarıyorsunuz, bize teşekkür etmeniz gerekirken bir yandan kendi borcunuzu ödemiyorsunuz.TOKİ’den devredilmeyen arazilerimiz var. TOKİ ile beraber imar planını yaptığımız arsaların tapusunu vermiyorlar. Mukavele yaptık, vermiyorlar. Mahkemeye verdik, mahkeme yoluyla almaya çalışıyoruz. Bunu da takas yapalım sayın bakan.Sayın bakan bu yük bütün beledilerin yükü. Sadece ABB ya da CHP’li belediyelerin değil. Yıllardır SGK prim borçlarının faizlerini sildiniz, yapılandırma yaptınız. Şimdi de yapmanız gereken şey bu.Buradan sayın Bakana sesleniyorum. Eğer çok zor durumdaysanız faizleri silin, bankadan kredi çekip defaten 1.5 ya da 1.7 milyarın tamamını ödeyeceğim. Faizleri silin!Bütün belediyelerin sorunları aynı, bu yapılandırmaları yapmak zorundasınız.