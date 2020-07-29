Yayıncı kuruluş karara isyan etti

Kulüpler Birliği'nin yaptığı toplantıda 20 kulübün “bu sezon küme düşme kaldırılsın” ortak kararı almasının ardından bu talep TFF yönetiminde değerlendirildi.







Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katılımıyla gerçekleştirilen toplantı sonrası 3 takımın ligde kalmasına ve gelecek sezonun 21 takımla oynanmasına karar verildi. Yeni yabancı düzenlemesinin uygulanması da bir yıl ertelendi.





Digiturk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Al-Hudaifi:





"TFF Başkanı ile Gençlik ve Spor Bakanı'nın kararını aniden öğrendik; önceki toplantılarda bize kimse bunu söylemedi, bu fikirlerden bahsetmedi. 18'den 21'e çıkılması, yayıncıya sorulmayacak bir karar değil" diyerek tepki gösterdi.





Süper Lig'de takım sayısının 18'den 21'e çıkarılması, yayıncı kuruluşun maliyetlerini de artırıyor.



