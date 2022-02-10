Samanyolu Haber /Gündem / Yeliz’den güldüren açıklama : Bütün zamların sorumlusu bakın kimmiş? /10 Şubat 2022 12:04

Yeliz’den güldüren açıklama : Bütün zamların sorumlusu bakın kimmiş?

Yeliz takma adıyla bilinen Ahmet Hamdi Çamlı son gelen zamların sorumlusunu CHP olarak açıkladı

Yeliz’den güldüren savunma

AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ekonomik sıkıntıların sebebini rota değiştirerek CHP olarak açıklarken söylediklerine kendi de güldü.

Son seçim anketlerine göre AK Parti’nin oy kaybındaki en büyük etken vatandaşın yaşadığı hayat pahalılığı oldu. Gıdadan, enerjiye, İnşattan, otomotive kadar hemen hemen her sektöre devasa zamlar geldi. Bu işin içinden çıkamayan hükümet ne yapacağını şaşırdı.

AKP milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ise ekonomideki bu kötü gidişatın sebebini açıkladı. Zaman zaman yaptığı enteresan çıkışlarla tanınan Çamlı, ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak CHP’yi gösterdi

ZAMLARIN TEK SORUMLUSU CHP

Çamlı söz konusu açıklamasın "Bu zamların oluşmasında bizim bir dahlimiz yok. En büyük dahil CHP'de. Bugün olan doğalgaz, elektrik zamları tamamı bu zihniyetin ürünüdür. Çünkü onlar paramparça etti memleketi. Kumara verdiler. Ben şimdi kendi malımı ABD'nin dolarıyla almak zorunda kaldım bu nedenle yetiştiremiyorum” ifadelerini kullanırken söylediklerine kendi de güldü.
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