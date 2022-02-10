Kırmızı ışıkta durmayan sürücü, 31 aracı ezdi

Almanya'nın güneyinde Nürnberg yakınlarındaki Fuerth'te meydana gelen kazada üç kişinin yaralandığı, toplamda 31 aracın hasır gördüğü açıklandı.







Fotoğraf: Twitter



Kısa süre sonra park halindeki birkaç araca çarpan ağır vasıta, bazı araçları evlerin duvarlarına kadar sürükledi. Kazada bazı araçların alev aldığı görülürken, araçların çarptığı bir ev boşaltıldı.









Tır sürücüsünün alkollü olduğu ve Almanya'da oturum izninin olmadığı bildirildi





Polis, sürücünün alkollü olduğunu ve Almanya'da oturum izninin olmadığını bildirdi.Polisin verdiği bilgiye göre tır şoförü önce kırımızı ışıkta geçerek, kavşakta duran bir araca çarptıktan sonra yoluna devam etti.Polise göre sürücü Almanya'da ikameti olmayan 50 yaşındaki bir Türk vatandaşı. Sürücünün olay yerinde gözaltına alındığı bildirildi.Kaza sonrası yapılan alkol testinde, çıkan sonucun sürüş için belirlenen limitin üzerinde olduğu tespit edildi.