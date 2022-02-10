Samanyolu Haber /Dünya / Kırmızı ışıkta durmayan sürücü, 31 aracı ezdi /10 Şubat 2022 10:56

Kırmızı ışıkta durmayan sürücü, 31 aracı ezdi

Almanya'nın güneyinde kırmızı ışıkta durmayan bir tır sürücüsü, park halindeki 31 araca çarptıktan sonra durabildi. Sürüklenen bazı araçlar alev aldı. Resmi haber kaynakları sürücünün kimliği hakkında bilgi vermezken, sosyal medyada sürücünün Türk olduğuna dair paylaşımlar yapıldı.

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Polis, sürücünün alkollü olduğunu ve Almanya'da oturum izninin olmadığını bildirdi.

Almanya'nın güneyinde Nürnberg yakınlarındaki Fuerth'te meydana gelen kazada üç kişinin yaralandığı, toplamda 31 aracın hasır gördüğü açıklandı.


Fotoğraf: Twitter

Polisin verdiği bilgiye göre tır şoförü önce kırımızı ışıkta geçerek, kavşakta duran bir araca çarptıktan sonra yoluna devam etti.

Kısa süre sonra park halindeki birkaç araca çarpan ağır vasıta, bazı araçları evlerin duvarlarına kadar sürükledi. Kazada bazı araçların alev aldığı görülürken, araçların çarptığı bir ev boşaltıldı.


Fotoğraf: Twitter

Tır sürücüsünün alkollü olduğu ve Almanya'da oturum izninin olmadığı bildirildi

Polise göre sürücü Almanya'da ikameti olmayan 50 yaşındaki bir Türk vatandaşı. Sürücünün olay yerinde gözaltına alındığı bildirildi.

Kaza sonrası yapılan alkol testinde, çıkan sonucun sürüş için belirlenen limitin üzerinde olduğu tespit edildi.
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