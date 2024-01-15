Samanyolu Haber /Dünya / Yemen'de sıcak gelişmeler: ABD gemisi vuruldu, havalimanına saldırı düzenlendi /15 Ocak 2024 18:26

Yemen'de sıcak gelişmeler: ABD gemisi vuruldu, havalimanına saldırı düzenlendi

Yemen'in Aden kenti açıklarında ABD bandıralı olduğu iddia edilen bir geminin füzeyle vurulduğu iddia edildi. Olaydan kısa süre sonra ise ülkedeki bir havalimanına saldırı düzenlendiği bildirildi.

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İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO), tarafından yapılan açıklamada, kaptanın, Yemen'in Aden şehri yakınlarında geminin füzeyle vurulduğunu aktardığı belirtildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre açıklamada, civardaki gemilere dikkatlice transit geçiş yapmaları ve herhangi şüpheli bir faaliyetin kuruma bildirilmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Öte yandan Yemen'in Hudeyde Havalimanı yakınlarında patlama sesi duyulduğu bildirildi.

KIZILDENİZ'DE YAŞANANLAR
Son dönemlerde Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyurmuştu.

Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atarken, Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin pes peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizi"nin başlayacağına ilişkin endişeleri artırmıştı.

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