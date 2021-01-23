Yemin törenine getirilen 200 asker Korona kaptı

ABD başkanlık seçimlerinin galibi Joe Biden, 20 Ocak'ta düzenlenen yemin töreniyle göreve başlamış, bu sırada güvenliği tesis etmeleri için başkent Washington DC'de çok sayıda Ulusal Muhafız görevlendirilmişti.







Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan Savunma Bakanlığı kaynakları, tören için kente gelen yaklaşık 200 Ulusal Muhafız yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bilgisini verdi.





Görevliler arasında Kovid-19'un yayılmasının sebebinin, sıkışık dinlenme ve çalışma alanları olduğu düşünülüyor.





Reuters ajansına konuşan isimsiz bir yetkili ise, mevcut vaka sayısının artabileceğini ifade etti.





Biden'ın göreve başlamasından önce Washington DC'de meydana gelen şiddet olaylarını takiben 20 Ocak günü, ülkenin 50 eyaletinden getirilen 26 bin kadar Ulusal Muhafız, kentte asayişi sağlamaları için konuşlandırılmıştı.