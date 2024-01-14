Yeni Bilecik Belediye Başkanı belli oldu: AKP, MHP ve İYİ Parti aynı tarafta

Mustafa Sadık Kaya’da bağımsız aday olduğu açıkladı seçimlerin ilk turunda Melek Mızrak Subaşı 11, Hasan Cinit 10, Mustafa Sadık Kaya 4 oy oldu.





Bu seçimler sonrası Mustafa Sadık Kaya Bilecik Belediyesi'nin yeni başkanı oldu.





Bilecik Belediyesinin yeni başkanı Mustafa Sadık Kaya seçim sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Meclisimizin bana göstermiş olduğu teveccühü sonra çok, çok iyi bir neticeye ulaştığı kendim olarak söylüyorum. Neden derseniz bana güven gösterdiler devam et dediler. 3. defa belediye başkan vekilliği yaptım burada, baktım olmuyor ben aday oldum. Bütün Bilecik için hayırlı olsun. Memleketimiz için hayırlı olsun. Özellikle şunu söylemek istiyorum Bilecik’in ne ihtiyacı varsa para oraya harcanacak. Aykırı şeyler beklemeyin bizden. Bilecik’in ihtiyacı olanlara harcanacak para. Bana dediler ya sattılar diye. Ben satmadım, şu anda bile kasamızda para olmasına rağmen borçlanma istediler. Tüm işçilerin memurların hesaplarına paralar yatırıldı ona rağmen hizmet bütçemiz var. Bunun değerlendirmesini Bilecik yapsın diyorum" dedi.





Yerel seçimlere kadarki iki buçuk aylık süreçte bu görevi Mustafa Sadık Kaya yürütecek.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Bilecik Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunun ardından geçtiğimiz yıl geçici olarak görevden alınan ve partisi CHP’den ihraç edilen Semih Şahin 2 gün önce görevinden istifa etmişti.Bu süreçte yerine Melek Mızrak Subaşı vekalet ederken, istifanın ardından belediye başkanlığı koltuğuna Meclis 1. Başkanvekili İYİ Partili Meclis Üyesi Mustafa Sadık Kaya geçmişti.Bugün Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda belediye başkanlığı seçimi oldu.25 meclis üyesinin tamamın katılığı seçimde CHP Melek Mızrak Subaşı’nı, AKP ve MHP Hasan Cinit’i aday çıkardı.İkinci turda da sayılar değişmeyince seçimde üçüncü tura geçildi. Bu turda AKP ve MHP Hasan Cinit’i adaylıktan çekildi. Son turda 2 adayın yarıştığı seçimde Mustafa Sadık Kaya 14 oy alırken, Melek Mızrak Subaşı 11 oyda kaldı.Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk E'nin, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediğinin tespit edilmesi üzerine, 19 Ocak 2022'de Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından operasyon düzenlenmişti.Soruşturmaya Belediye Başkanı Semih Şahin de dahil edilmiş, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu, tanıkların ve ifade sahiplerinin baskı altına alınmaması suç delillerinin yok edilmemesi için Şahin'in geçici olarak başkanlık görevinden uzaklaştırılmasını talep etmişti.İçişleri Bakanlığı tarafından 25 Şubat 2022'de geçici olarak görevinden uzaklaştırılan Şahin, 14 Haziran 2022'de partisi CHP'den ihraç edilmiş, 9 Ocak 2024'te Valiliğe başkanlıktan istifa dilekçesi sunmuştu. Semih Şahin'in görevden uzaklaştırılmasından istifasına kadar olan süreçte CHP'li Başkan vekili Melek Mızrak Subaşı vekaleten başkanlık görevini yürütmüştü.Konuya ilişkin CHP'den ilk açıklama CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek'ten geldi.Zeybek yaptığı açıklamada, "Yüreğimizi dağlayan şehit haberlerinin üzerinden 24 saat geçmeden, Bilecik Belediyesi’nin 25 meclis üyesinin tamamının katıldığı seçimde AKP, MHP ve İYİP bir oldular, 11 oyumuza karşılık 14 oyla belediyeyi aldılar!Türlü oyunlarla oluşturulan bu garip ittifakla elde ettikleri iktidarın ömrü en fazla 2.5 ay olacaktır.31 Mart 2024’te halkın iradesi sandığa damgasını vurduğunda Bilecik Belediye Başkanlığı makamına Bilecik’in ilk kadın belediye başkanı tekrar oturacaktır" ifadelerini kullandı.