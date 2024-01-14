Samanyolu Haber /Gündem / Şehitler için saygı duruşu kararı /14 Ocak 2024 00:11

Şehitler için saygı duruşu kararı

Pençe Kilit Harekatı’nda şehit olan 9 asker için tüm okullarda saygı duruşunda bulunulacak.

SHABER3.COM

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için 15 Ocak Pazartesi günü bayrak töreni öncesinde tüm okullarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını bildirdi.

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

- "Millî Eğitim Bakanlığı olarak en genel amacımız çocuklarımızı Türk Milletinin millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş bireyler olarak yetiştirmektir.

- Bu idrakle Pençe-Kilit Harekât bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde şehit olan vatan evlatlarının aziz hatıralarını yaşatmak, eğitim ailesi olarak minnetimizi göstermek ve yükselen yeni nesli ruhen, bedenen ve manen vatan sevgisiyle donatmak amacıyla Bakanlığımıza bağlı tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında 15 Ocak 2024 tarihinde bayrak töreni öncesinde 1(bir) dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Aziz şehitlerimizin ruhları şad, makamları âli olsun."
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