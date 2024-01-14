İsrail'den Hizbullah'a yeni tehdit: Bedeli ağır olur

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, gelişmelerle ilgili basın toplantısı düzenledi, Tel Aviv'in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları ve Hizbullah ile çatışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.



İsrail ordusunun plana göre ilerlediğini ve "Gazze Şeridi’nin kuzeyinde Hamas’ın askeri yapısının dağıtılması planını tamamladıklarını" öne süren Halevi, Gazze Şeridi’nin orta kesimi ve güneyine yoğunlaştıklarını ifade etti.



"PLANLARI ONAYLADIK"



Halevi, Hamas’a yönelik "baskıyı artırmayı" sürdüreceklerini söyleyerek, "Bugün Güney Komutanlığı'nın çatışmalara devam etmesi ve Hamas üzerindeki askeri baskıyı artırması planlarını onayladık" dedi.



Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın 7 Ekim saldırısına ilişkin soruşturma yürüteceklerini ancak tarihinin belirlenmediğini belirten Halevi, Gazze’nin kuzeyinde yerinden edilenlere ilişkin soru üzerine bu kişilere yönelik "tehlike oluşturmadığını bildiklerinin geri dönüşlerini düşünebilecekleri" cevabını verdi.



"LÜBNAN'IN GÜNEYİ SAVAŞ BÖLGESİ"



İsrail ordusu ile Hizbullah arasında Lübnan sınırında yaşanan karşılıklı saldırılara da değinen Halevi, "Lübnan’ın güney bölgesi bir savaş alanı ve Hizbullah orada faaliyet gösterdiği sürece böyle kalacak. Hizbullah, tüm Lübnan’ı bir savaş alanına çevirebilir, bunun ağır bedeli olacaktır" yorumunda bulundu.



Halevi, "Lübnan hava sahasında özgürce faaliyet gösteriyoruz ve tespit ettiğimiz her türlü tehdidi vuruyoruz" ifadesini kullandı.



SINIRDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIYOR



İsrail, Lübnan sınırındaki güvenlik önlemlerini de artırıyor. Ülkenin kuzeyine gelişmiş füze ve hava araçlarını tespit için radarla donatılmış zeplin konuşlandıran İsrail'in bölgedeki askerlere daha fazla silah dağıtacağı öğrenilmişti.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Ocak'ta kuzey sınırında bir birliği ziyaretinde Lübnan sınırında güvenliği sağlamak ve yerlerinden olan İsraillilerin evlerine geri dönmesi için "Hizbullah ile savaş dahil her şeye hazır olduklarını" söylemişti.



İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda daha önce, 28 Lübnanlı sivil, 159 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri ölmüştü.