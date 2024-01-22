Samanyolu Haber /Dünya / Hindistan Başbakanı yıkılan Babür Camisi'nin yerine inşa edilen tapınağı açtı /22 Ocak 2024 09:24

Hindistan Başbakanı yıkılan Babür Camisi'nin yerine inşa edilen tapınağı açtı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi bugün Ayodhya kentinde Hindu tanrısı Ram için inşa edilen bir tapınağı açtı. Törene on binlerce kişi katıldı.

SHABER3.COM

Tapınağın yerinde 1992 yılına kadar, 16. yüzyılda Babürlüler tarafından inşa edilen Babür Camisi bulunuyordu.

O yıl bir tapınak bir grup Hindu tarafından yıkılmış, bunun üzerine başlayan protestolarda ülke genelinde 2 bine yakın kişi hayatını kaybetmişti.

Hindular tanrı Ram’ın o noktada doğduğuna ve Babür Camisi inşa edilmeden önce orada bir Ram tapınağı bulunduğuna inanıyor.


Caminin yıkılmasından bu yana Hindu milliyetçisi siyasetçiler burada Ram için bir tapınak yapmayı vadediyordu.

Burada bir tapınak inşa edilmesi için başlatılan hareket, Modi’nin bugün iktidarda olan Bharatiya Janata Partisi’nin 1990’larda güçlenerek siyaset sahnesine girmesini sağlamıştı.
Üç katlı tapınağın inşası 217 milyon dolara (yaklaşık 6,5 milyar TL) mal oldu.


Tapınak için Ram’ın 130 cm boyunda bir heykeli de yapıldı.
Birkaç ay içinde genel seçim düzenlenecek Hindistan’da Modi’nin bu tapınağı siyasi çıkarları için kullandığını savunan muhalefetin büyük kısmı ise açılış törenine katılmadı.
Bugünkü “yaşam enerjisinin ortaya çıkışı” töreninde dini sözler tekrarlanıyor, ateş etrafında dini ritüeller gerçekleştiriliyor.
Bunların sayesinde tanrı Ram’ın heykel veya fotoğraflarına kutsal bir yaşamın zuhur edeceğine inanılıyor.
Modi bugün tapınağın yalnızca ilk katını açtı.

Öte yandan bazı Hindular tamamlanmamış bir tapınakta tören yapılmasının dine aykırı olduğunu düşünüyor.
Yetkililer tapınağın tamamlanmasıyla birlikte günde 150 bin ziyaretçi çekeceğini düşünüyor.
Bu yüzden kent büyük altyapı yatırımlarıyla buna hazırlanıyor.
Son haftalarda yeni bir havalimanı ve tren garı açıldı, birkaç yeni otel inşa edildi.
Hükümet, Ganj Nehri’nin kollarından biri olan Saryu Nehri üzerindeki bu sakin kentin dönüştürülmesi için 3 milyar 850 milyon dolarlık bir kaynak ayırdı.
Öte yandan BBC’ye konuşan bazı kent sakinleri, bu büyük dönüşüm nedeniyle yalnızca evlerinin ve iş yerlerinin değil, bazı dini yapıların da yıkıldığını söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hindistan Başbakanı yıkılan Babür Camisi'nin yerine... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:28:16