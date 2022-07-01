Samanyolu Haber /Spor / Yıldız futbolcu Fransa 4. ligine transfer oldu /01 Temmuz 2022 23:37

Yıldız futbolcu Fransa 4. ligine transfer oldu

geçtiğimiz sezon Ümraniyespor'da forma giyen tecrübeli futbolcu Mevlüt Erdinç'in Fransa 4. Lig ekiplerinden Racing Besançon ile sözleşme imzalandığı açıklandı.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre son olarak geçtiğimiz sezon Ümraniyespor'da forma giyen tecrübeli futbolcu Mevlüt Erdinç, Fransa'ya geri döndü.

35 yaşındaki futbolcunun, Fransa 4. Lig ekiplerinden Racing Besançon ile sözleşme imzalandığı açıklandı. Fransız kulübü yaptığı açıklamada, "Türk Milli Takımı'nda da forma giymiş Mevlüt Erdinç, yaz transfer döneminde takımımıza katılan ilk isim oldu. Kulübümüz, 500'den fazla profesyonel maçı bulunan Mevlüt Erdinç'i kadrosuna katmanın gurununu yaşıyor." ifadeleri kullanıldı.
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