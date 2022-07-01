Rusya yönetimi el koyma kararı verdi

Moskova yönetiminin Ukrayna'da devam ettirdiği askeri saldırılar karşısında barılı ülkeler de Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımlarını artırmaya devam ediyor.





Bu yaptırımlara karşı Rusya da elindeki kozları oynamaktan geri durmuyor.







diken.com.tr'de yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, petrol devi Shell’in de hissedar olduğu Rusya’nın doğusunda bulunan Sahalin-2 isimli doğalgaz ve petrol sahasına el koymak için kararname imzaladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, petrol devi Shell’in de hissedar olduğu Rusya’nın doğusunda bulunan Sahalin-2 isimli doğalgaz ve petrol sahasına el koymak için kararname imzaladı.

Sahalin-2 sahası, dünya sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) üretiminin yüzde 4’ünü oluşturuyor.Ukrayna’nın işgali nedeniyle artan ekonomik sıkıntılar Rusya’dan gelen bu hamle Britanyalı petrol devi Shell’i ve Japonyalı şirketler Mitsui ve Mitsubishi’yi ülkedeki yatırımlarını terk etmek zorunda bırakabilir. Shell her ne kadar projeyi terk etmek için potansiyel alıcılarla müzakere yürütüyor olsa da, Japon şirketler planlarını açıklamamıştı.Kararnamede yeni bir şirketin Sahalin Enerji Yatırım Şirketi’ni tüm hakları ve yükümlülükleriyle devralacağı belirtildi. Sahalin’de, Japonya’nın iki şirketi ve Shell’in hisselerinin toplamı yüzde 50’nin altında.