Samanyolu Haber /Dünya / Rusya yönetimi el koyma kararı verdi /01 Temmuz 2022 23:45

Rusya yönetimi el koyma kararı verdi

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı askeri saldırı sürerken, batılı ülkelerle Rusya arasında ise ekonomik bir başka savaş daha yaşanmaya devam ediyor.

SHABER3.COM

Moskova yönetiminin Ukrayna'da devam ettirdiği askeri saldırılar karşısında barılı ülkeler de Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımlarını artırmaya devam ediyor.

Bu yaptırımlara karşı Rusya da elindeki kozları oynamaktan geri durmuyor.

diken.com.tr'de yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, petrol devi Shell’in de hissedar olduğu Rusya’nın doğusunda bulunan Sahalin-2 isimli doğalgaz ve petrol sahasına el koymak için kararname imzaladı.

Sahalin-2 sahası, dünya sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) üretiminin yüzde 4’ünü oluşturuyor.

Ukrayna’nın işgali nedeniyle artan ekonomik sıkıntılar Rusya’dan gelen bu hamle Britanyalı petrol devi Shell’i ve Japonyalı şirketler Mitsui ve Mitsubishi’yi ülkedeki yatırımlarını terk etmek zorunda bırakabilir. Shell her ne kadar projeyi terk etmek için potansiyel alıcılarla müzakere yürütüyor olsa da, Japon şirketler planlarını açıklamamıştı.

Kararnamede yeni bir şirketin Sahalin Enerji Yatırım Şirketi’ni tüm hakları ve yükümlülükleriyle devralacağı belirtildi. Sahalin’de, Japonya’nın iki şirketi ve Shell’in hisselerinin toplamı yüzde 50’nin altında.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya yönetimi el koyma kararı verdi Sonraki Haber >>

İşte Artvin' deki korkunç heyelan anı

İşte Artvin' deki korkunç heyelan anı

Erdoğan’dan çarkın sebebini soran yabancı gazeteciye: Dün dündür…

Erdoğan’dan çarkın sebebini soran yabancı gazeteciye: Dün dündür…

Melih Gökçek'ten tarihi JELİBON gafı

Melih Gökçek'ten tarihi JELİBON gafı

Öldüresiye dövülen doktor, diplomasını yırtıp mesleğini braktı

Öldüresiye dövülen doktor, diplomasını yırtıp mesleğini braktı

İşte Peker'in, AKP’li Külünk’le olduğu iddia edilen telefon görüşmesi

İşte Peker'in, AKP’li Külünk’le olduğu iddia edilen telefon görüşmesi

Sokak röportajında Erdoğan rejimini eleştirince hayatı karardı, 35 dava açıldı

Sokak röportajında Erdoğan rejimini eleştirince hayatı karardı, 35 dava açıldı

Karl Marx oldu Kars Mark

Karl Marx oldu Kars Mark

TRT muhabiri canlı yayında rögara düştü

TRT muhabiri canlı yayında rögara düştü

Ürdün'de zehirli gaz dolu tanker patladı

Ürdün'de zehirli gaz dolu tanker patladı

Bakın Prens Selman için Saray'da okutulan şarkının anlamı neymiş

Bakın Prens Selman için Saray'da okutulan şarkının anlamı neymiş
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:13:32