Yoğun bakımdaki Ali Sabancı'dan iyi haber

PAZARTESİ YOĞUN BAKIMDAN ÇIKIYOR

Bilincinin yerine gelmesi üzerine aynı hastanede tedavisi devam eden Vuslat Doğan Sabancı, çocukları Şevket Emrecan ve Kaan Ali Sabancı ve de annesi Zerrin Sabancı yoğun bakım bölümüne alındı. Ailesi ile bir süre görüşen Ali Sabancı'nın sağlık durumunun iyiye gittiği, pazartesi ya da salı günü yoğun bakımdan çıkacağı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Evlilik yıldönümlerini kutlayan çift Muğla Bodrum’a 22 mil uzaklıktaki Leros Adası açıklarında demirli teknelerinden zodyak botla kıyıdaki restorana giderken kayalıklara çarptı.

Yunanistan'ın Leros Adası yakınlarında botla kayalıklara çarpan ve ağır yaralanan Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisi İstanbul'daki özel bir hastanede devam ediyor. Patronlar Dünyası'nın haberine göre kazanın ardından getirildiği hastanede entübe edilen ve bir dizi operasyon geçirdikten sonra uyutulan Ali Sabancı bugün uyandırıldı.Cuma günü biri 5.5 saat üç ameliyat geçiren ve kazadan 5 gün sonra bilinci yerine gelen Ali Sabancı'yı yoğun bakımda eşi, çocukları ve annesi ziyaret etti.Yaralanan çift ilk önce, Leros Hastanesi’ne kaldırıldı. Pegasus Havayolları'nın da bağlı olduğu Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olan 54 yaşındaki Ali Sabancı, İstanbul'da bir özel hastaneye kaldırıldı. 52 yaşındaki Vuslat Doğan Sabancı da gün ortasında eşinin tedavi gördüğü hastaneye nakledildi.