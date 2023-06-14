Samanyolu Haber /Teknoloji / YouTube'da para kazanma koşulları değişti!: Artık herkes kazanabilecek /14 Haziran 2023 13:39

YouTube'da para kazanma koşulları değişti!: Artık herkes kazanabilecek

YouTube'da içerik üreticileri için sevindirici gelişme... Çevrim içi video paylaşım platformunda artık daha az abone sayısıyla ve daha düşük izlenme saatleriyle para kazanma imkanı sunuluyor.

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YouTube, içerik oluşturucusu olmak isteyenlerin merakla beklediği iyileştirmeyi gerçekleştirdi. Şirket para kazanmak için sağlanması gereken koşulları kolaylaştırdı.

ESKİ KOŞULLAR
YouTube'un iş ortağı programı dahilinde para kazanabilmek için karşılamanız gereken eski koşullar şunlardı:
En az 1000 aboneye sahip olmak
Yıl boyunca 4 bin saat izlenme veya son 90 gün içinde 10 milyon shorts görüntülemesi.



YENİ KOŞULLAR
Techcrunch'ın haberine göre, içerik üreticilerinin YouTube iş ortağı programına hak kazanmak için karşılaması gereken yeni koşullar şöyle:

500 Aboneye sahip olmak
Son 90 Gün içinde 3 adet herkese açık yükleme
Yıl boyunca 3 bin izlenme saati veya son 90 gün içinde 3 milyon Shorts görüntülemesi

KOŞULLARI SAĞLAYANLAR BAŞVURABİLİR
İçerik üreticiler eğer yeni koşulları karşılarsa, YouTube İş Ortağı programına başvurabilir ve Süper Teşekkür, Süper Sohbet ve Süper Etiketler gibi bahşiş araçlarına, kanal üyelikleri gibi abonelik araçlarına ve YouTube Alışveriş ile kendi ürünlerini tanıtma olanağına erişebilecekler.


BAZI ÜLKELERDE UYGULANDI

YouTube şu anda bu iyileştirmeleri ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Tayvan ve Güney Kore'de uyguluyor. Önümüzdeki süreçte diğer ülkelerde de bu koşulların değiştirilmesi bekleniyor.

Yeni kuralların geçerli olduğu ülkeler arasında Türkiye'nin gireceği tahmin ediliyor. 
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