Samanyolu Haber /Gündem / YSK karar verdi: AKP’nin izinle bıraktığı 640 bin hükümlü de oy kullanacak /23 Mart 2023 16:34

YSK karar verdi: AKP’nin izinle bıraktığı 640 bin hükümlü de oy kullanacak

AKP iktidarı tarafından 31 Temmuz 2023'e kadar uzatılan Kovid-19 izni kapsamındaki taksirli suç hükümlüsü kişiler, YSK'nın kararı gereğince cezaevi listelerine eklenmeden oy kullanabilecek.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Kovid-19 iznine gönderilen taksirli suçlardan hükümlü 640 bin kişinin, cezaevi listelerine dahil edilmeyerek oy kullanabileceklerine karar verdi.

Silivri İlçe Seçim Kurulu, 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde, oy kullanabilecek nitelikteki hükümlülerin listesini Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumundan talep etti. Cezaevi ise 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereği 15 Nisan 2020’den itibaren kurumlarına teslim olmalarının akabinde Kovid-19 iznine gönderilen taksirli suç hükümlülerinin hazırlanacak listelere dahil edilip edilmeyeceklerini sordu. Silivri İlçe Seçim Kurulu, konuya ilişkin YSK’den görüş istedi.

YSK, yaptığı değerlendirme sonucunda Kovid-19 iznine gönderilen taksirli suçlardan hükümlülerin, cezaevi listelerine dahil edilmeyerek oy kullanabileceklerine, karar örneğinin tüm il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesine hükmetti.
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