'İftar Zamanı'nda buluşalım

7 yıllık özlemin ardından 'İftar Zamanı' bugün, yeniden ekranlara dönüyor. Reha Yeprem'in sunuculuğunu yaptığı program Türkiye saati ile 18:00'de MC EU TV ekranlarında olacak. Ardından Almanya saati ile 17:00'de Hizmetten Youtube kanalında ve New York saati ile de 17:45'te Raindrop TV Youtube kanalında izleyicileriyle buluşacak.







Dünya'nın farklı coğrafyalarından yapılacak canlı bağlantıların yanı sıra stüdyo konukları da evlerinize misafir olacak. Günün konuğu ise gazeteci ve yazar Kerim Balcı.





Sürpriz konu ve konukların yer alacağı İftar Zamanı'nı buradan izleyebilirsiniz.