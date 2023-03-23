Samanyolu Haber /Gündem / 'İftar Zamanı'nda buluşalım /23 Mart 2023 17:02

'İftar Zamanı'nda buluşalım

Reha Yeprem'in sunuculuğunu yaptığı İftar Zamanı ekranlara dönüyor. Ramazan'ın ilk gününün ardından ekranların iftar klasiği de bugün izleyicilerinin karşısında olacak. Dünya'nın farklı coğrafyalarından yapılacak canlı bağlantıların yanı sıra stüdyo konukları da evlerinize misafir olacak.

7 yıllık hasret nihayet bitiyor: 'İftar Zamanı' canlı yayınla yeniden ekranda

7 yıllık özlemin ardından 'İftar Zamanı' bugün, yeniden ekranlara dönüyor. Reha Yeprem'in sunuculuğunu yaptığı program Türkiye saati ile 18:00'de MC EU TV ekranlarında olacak. Ardından Almanya saati ile 17:00'de Hizmetten Youtube kanalında ve New York saati ile de 17:45'te Raindrop TV Youtube kanalında izleyicileriyle buluşacak. 

Dünya'nın farklı coğrafyalarından yapılacak canlı bağlantıların yanı sıra stüdyo konukları da evlerinize misafir olacak. Günün konuğu ise gazeteci ve yazar Kerim Balcı.  

Sürpriz konu ve konukların yer alacağı İftar Zamanı'nı buradan izleyebilirsiniz. 

Ramazan ayı boyunca her gün izleyicileriyle buluşacak olan programın yayın saatleri ve yayınlanacağı kanallar ise şu şekilde:
 
Türkiye saati ile 18:00’de MC EU TV
Almanya saati ile 17:00’de Hizmetten YouTube kanalı
Newyork saati ile 17:45’te RaindropTv Youtube kanalı
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