Samanyolu Haber /Gündem / 'YSK'ye paralel seçim takip sistemi' hakkında yeni iddia: Jandarma'ya sözlü talimat verildi /09 Mayıs 2023 11:31

'YSK'ye paralel seçim takip sistemi' hakkında yeni iddia: Jandarma'ya sözlü talimat verildi

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Jandarma teşkilatına sözlü olarak seçim sonuçlarının bildirilmesi yönünde talimat verildiğini açıkladı. Emniyet ve Jandarma teşkilatlarına çağrı yapan Bakan, "Asla veri göndermek zorunda değilsiniz. Sizin göreviniz sandık başında güvenliği ve asayişi sağlamak. Bu konu İçişleri Bakanlığı’nın yetkisinde değildir" açıklaması yaptı.

SHABER3.COM

İçişleri Bakanlığı tarafından paralel seçim takip sistemi iddialarına dair CHP'li Murat Bakan yeni bir açıklama yaptı.Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Murat Bakan, Jandarma teşkilatına sözlü olarak seçim sonuçlarının bildirilmesi talimatı verildiği yönünde kendilerine bilgi geldiğini açıkladı. 

Jandarma ve emniyet teşkilatına seslenen Murat Bakan "Asla veri göndermek zorunda değilsiniz. Sizin göreviniz sandık başında güvenliği ve asayişi sağlamak. Bu konu İçişleri Bakanlığı’nın yetkisinde değildir" çağrısında bulundu. 

CHP'li Bakan şunları söyledi:

“Emniyet teşkilatında GAMER üzerinden seçim kurulu bilgilerinin, sandık kurulu bilgilerinin toplanmasını istemişlerdi bir paralel YSK oluşturmuştu kanunsuz olarak. Şimdi benzer bir şeyi jandarmaya sözlü olarak veriyor. Jandarma teşkilatlarından böyle bir bilgi geldi. Herhangi bir yazılı emir elimize ulaşmadı ama sözlü olarak seçim sonuçlarını bize ulaştırın, diyor. Jandarma kırsal alanda görevli. Jandarma’nın da emniyetinde böyle bir görevi yok buradan hem jandarma teşkilatımıza hem de emniyet teşkilatımıza sesleniyorum, asla veri göndermek zorunda değilsiniz. Sizin göreviniz sandık başında güvenliği ve asayişi sağlamak. Bu konu İçişleri Bakanlığı’nın yetkisinde değildir. İçişleri Bakanlığı, güvenlik ve asayişi sağlamak, nüfus ve vatandaşlık işleri ve mülki idare ile ilgili yetkileri vardır. Cumhurbaşkanının 1 nolu kararnamesine göre. Asla veri göndermeyin yarın sizin de bundan dolayı kanunsuz emirden dolayı bir hukuki sorumluluk altına girme olasılığınız var. O yüzden uyarıyorum buraya veri göndermesinler YSK veriyi toplayıp açıklayacak.”

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, seçim güvenliğiyle ilgili yaptığı açıklamada valiliklere yazı gönderildiğini belirterek İçişleri Bakanlığı’nın YSK'ye paralel bir seçim takip sistemi kurduğunu öne sürmüştü. Erkek'in açıkladığı yazının belgesi de ortaya çıkmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'YSK'ye paralel seçim takip sistemi' hakkında yeni iddia:... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:44:53