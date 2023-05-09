Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu’nun mitingine saldırıda gözaltına alınan uzman çavuş kovuldu /09 Mayıs 2023 12:13

İmamoğlu’nun mitingine saldırıda gözaltına alınan uzman çavuş kovuldu

Milli Savuma Bakanlığı, Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingine yönelik taşlı saldırıya katıldığı gerekçesiyle bir uzman çavuşun gözaltına alındığını ve sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

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Milli Savuma Bakanlığı, Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingine yönelik taşlı saldırıya katıldığı gerekçesiyle bir uzman çavuşun gözaltına alındığını ve sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 7 Mayıs Pazar günü Erzurum’da düzenlediği mitingine bir grup tarafından taşlı saldırı düzenlendi.

İmamoğlu’nun mitingi yarıda kalırken yaşanan olaylarda 17 vatandaş yaralandı. Olayın ardından çok sayıda kişi gözaltına alınmış ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.


UZMAN ÇAVUŞ GÖZALTINDA

Milli Savunma Bakanlığı da İmamoğlu’nun Erzurum ziyareti sırasında meydana gelen olaylara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.


Açıklamada Erzurum Merkez Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş’in 7 Mayıs 2023te Erzurum’da yaşanan olaylara karıştığı gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtilerek, “Uzman çavuş hakkında derhal idari tahkikat başlatılmış, yapılan tahkikat sonucunda uzman çavuşun sözleşmesi feshedilmiştir. Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2021’de ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında soruşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.
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