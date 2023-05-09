Samanyolu Haber /Gündem / Liderler Moskova’da /09 Mayıs 2023 12:33

Liderler Moskova’da

9 Mayıs Zafer Bayramı kutlamalarına Moskova’ya 7 devlet başkanı geldi

SHABER3.COM


SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA 

Orta Asya Cumhuriyetleri liderleri 9 Mayıs’ta Putin’i yalnız bırakmadı. 

Bugün Rusya, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı kazanılan zaferin 78. yıldönümünü kutluyor.

Ülkenin yaklaşık 50  şehrinde ise güvenlik gerekçesiyle 9 Mayıs kutlamaları iptal edildi. 

Moskova'da ise Devlet Başkanı Putin, resmi davetini kabul ederek gelen 7 devlet başkanını ağırlıyor. Putin ile birlikte kutlama törenlerine Tacikistan lideri Emomali Rahmon, Kazakistan lideri Kasım Comart Tokayev, Özbekistan lideri Şavkat Mirziyoyev, Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, Kırgızistan lideri Sadır Caparov ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Türkmenistan lideri Serdar Berdimuhamedov katılıyor. Dün akşam liderler resmî olmayan bir ortamda bir araya geldiler ve bu sabah programlarına Putin’le kahvaltı yaparak başladılar.

Kızıl Meydan'daki geçit törenine 10 binden fazla asker katılıyor.
Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kızıl Meydan’daki törenlerde bir konuşma yaptı, Ayrıca her yıl olduğu gibi bu yıl da Zafer Bayramı'nda “Ölümsüzler Alayı yürüyüşü” Moskova'da yapılmayacak. Moskova'da akşam da havai fişek gösterileri düzenlenecek.
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