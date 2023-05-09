Seçim öncesi kasayı boşalttılar: Bir ayda 50 milyar dolar

Bloomberg’ün hesabına göre Merkez Bankası Aralık 2021’den Nisan 2023’e kadar 177 milyar dolar satarak piyasaya müdahale etti.





Bloomberg’ün son paylaştığı veri Aralık 2021-20 Mart 2023 arasındaydı. Merkez Bankası bu dönemde 128 milyar dolar satmıştı.









Bu hesaba göre Merkez Bankası son bir ayda piyasaya müdahale için 49 milyar dolar sattı.





Merkez Bankası’nın brüt altın ve döviz rezervleri, 14-21 Nisan haftasında 5,4 milyar dolar eridi. Bankanın swap hariç net rezerviyse eksi 49,5 milyar dolar seviyesinde.