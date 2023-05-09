19 yıl aranan Hizbullahçı, yakalandıktan 6 ay sonra tahliye edilmiş

Diyarbakır’da 2000 yılında düzenlenen operasyonla ‘ortadan kaybolan’ Hizbullahçı Haydar Solmaz’ın, 2019 yılında Antalya’da yakalandığı; ancak 6 ay sonra tahliye edilerek serbest bırakıldığı öğrenildi.





Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’nin Fatih Mahallesi Göçmenler Caddesi’nde 11 Ekim 2000 günü Hizbullah tetikçileri Haydar Solmaz, Mehmet Çiçek ile Cuma Güzel’in barındığı eve operasyon düzenlendi.





Sözcü’den Özgür Cebe’nin haberine göre, iki Hizbullahçının kaçmasını sağlayan Cuma Güzel silahıyla birlikte yakalandı. Tetikçi Mehmet Çiçek de sonraki tarihlerde yakalandı.









2019’DA YAKALANDI





Haydar Solmaz ise o günden itibaren sırra kadem bastı. Hakkında iki kişiyi öldürmek, 2 kişiyi kaçırmak suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Ağır Ceza Mahkemesinde açılmış dava bulunan ve yakalama kararı bulunan Solmaz 11 Haziran 2019 günü Antalya Kepez’de sahte kimlikle yakalandı.





Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Hizbullahçı Solmaz SEGBİS’le aynı gün hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanığın içinde bulunduğu bir grup Hizbullahçının kendilerine polis süsü verip çalıntı bir araçla Davut ve Sedat Ekinci adlı iki kişiyi kaçırıp Cumhuriyet Köyünde bir sığınağa hapsettiğini, el ve ayaklarını zincirlediği bu kişilere işkence yaptığını, öldürmek için kaçırdığı iki kişiyi infaz etmek için sığınağa gittiğinde ikisinin de zinciri kırıp kaçtıklarını belirtti.









Mahkeme, sanığın ayrıca köyde koruculuk yaptıkları için Adem Keser ile Salih Keser’in öldürüldüğü, Naciye Keser’in yaralandığı olayın da asli faili olduğu için hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldığı için 19 yıllık tutukluluk kararını vicahiye çevirdi.





6 AY SONRA TAHLİYE EDİLDİ





Antalya L Tipi Kapalı Cezaevine gönderilen Haydar Solmaz’ın tutukluluğu ise sadece 6 ay sürdü. 5 Aralık 2019 günü hakim karşısına çıkan Hizbullahçı, iki kişinin öldürülmesi, iki kişinin kaçırılması, bir kişinin de yaralanması eylemlerinden hakkında dava açılmasına rağmen tutuklulukta geçirdiği süre, delillerin toplanmış olması ve suç vasfının değişme ihtimali nedeniyle tahliye edilerek serbest bırakıldı.





GAFFAR OKKAN’IN ‘HİZBULLAH TETİKÇİLERİ’ LİSTESİNDEYDİ





Haydar Solmaz, Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ın katledilmesinden 9 gün önce 15 Ocak 2001 günü Diyarbakır Valiliği’nde basına açıkladığı 26 kişilik tetikçiler listesinde yer alıyordu.