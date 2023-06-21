Samanyolu Haber /Dünya / 'Yükümlülüklerimizi yerine getirdik, Türkiye'nin NATO üyeliğimizi onaylama zamanı geldi' /21 Haziran 2023 19:33

'Yükümlülüklerimizi yerine getirdik, Türkiye'nin NATO üyeliğimizi onaylama zamanı geldi'

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, Stockholm'un Ankara ile yapılan anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirdığini ve Türkiye Parlamentosunun İsveç'in NATO'ya üyelik teklifini onaylama zamanının geldiğini söyledi.

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Reuters haber ajansına konuşan Billstrom, "Bizden bekleneni yerine getirdiğimiz kanısındayız, şimdi Türk Parlamentosunun onaylama sürecini başlatma zamanı geldi."

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Billstrom, İsveç'in Temuz ortasında Litvanya'da düzenlenecek olan NATO konferansından önce askeri örgüte üye olacağı konusunda ümitli olduğunu belirtti ve "B planı" olmadığını ekledi.

Türkiye, İsveç'in terörist olarak tanımladığı grupların üyelerine ev sahipliği yaptığını ve bazı isimlerin iadesini istiyor. İsveç, Türkiye ile Madrid'de imzaladıkları üçlü mutabakat kapsamında, kısa süresince yeni bir yasa çıkararak terör gruplarını finanse etmeyi veya desteklemeyi zorlaştırdığını söylüyor.

Türkiye ile bilrikte Macaristan'ın da İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması gerekiyor.
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