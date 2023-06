Tunç Soyer de 'değişim' istedi

Seçimlerin ardından CHP’de başlayan ‘değişim’ tartışmalarına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de dahil oldu. Soyer “Yeni siyaset belgesi İzmir Duruşu” başlıklı bir açıklama yayımlayarak “değişim” istediğini dile getirdi.







CHP’nin Millet İttifak’ının “selameti” gereği sol söylemlerden uzaklaştığı ve “sağçılaştığının" altını çizen Soyer, “sosyal demokrat değerlere sahip çıkma” çağrısı yaptı.





“ZAFER DEĞİL YENİLGİ ÖĞRETİR”

Tunç Soyer, “CHP’de değişim ve yenilik” başlık bölümde parti içindeki eksileri sıralayarak “Bir Japon Atasözünde söylendiği gibi; “Zafer değil yenilgi öğretir”. CHP’nin eksikleri ve kusurları olduğundan, bir değişime ihtiyaç duyulduğundan şüphemiz yok. Dünyanın ve ülkenin yaşadığı değişime ayak uydurabilecek dinamizmi ve esnekliği partiye kazandıracak yeni bir örgütlenme anlayışına ihtiyacımız var. Elbette, CHP’de gereken köklü değişim hakkındaki düşünce ve görüşlerimizi partinin yetkili kurullarında müzakere edeceğiz ancak şimdilik şu kadarını belirtelim ki, öncelikle yeni bir üye yapılanmasına ihtiyaç var” diye konuştu.





"PARTİ TÜZÜĞÜ YENİLENMELİ"

CHP "değişimin", "devrimin" fitilini ateşleyen bir parti olduğunu dile getiren Tunç Soyer yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:





"Öncelikle yeni bir üye yapılanmasına ihtiyaç var. 1.350.000 civarında olan üye sayısını en kısa sürede 2-3 katına çıkarmak zorundayız. İzmir’in 170.000 civarında olan üye sayısını en kısa sürede 2 katına çıkartmayı şimdiden taahhüt ediyoruz. Aidiyet duymayan, bunun için elini taşın altına sokmayan seçmen tabanının zorluklar karşısında direnmesini ve harekete geçmesini bekleyemeyiz. Onun altı okundan biri Devrimciliktir ve ateşi hiç sönmez. Bu çerçevede beklenir ki, geniş kapsamlı bir “Özeleştiri Buluşması” yapılsın. Eksikler, yanlışlar ve yapılması gerekenler tespit edilerek bir takvime işlensin. CHP pek çok konuda eleştirilse dahi bu ülkeyi Cumhuriyet ideallerini koruyarak geliştirecek en temel kurumdur. Bu nedenle CHP, Cumhuriyetin ikinci yüzyıla yakışan demokratik bir parti tüzüğü yenilenmesini derhal yapmalıdır. Her kademede yerel yönetim yönetici adayları için bir havuz oluşturularak en az beş yıl öncesinden bu görevlere, her seviyede eğitilerek hazırlanmalıdır. Ön seçimler de aday yoklaması da doğrudan parti üyeleriyle yapılmalıdır. Her partili halkla “sahici” ilişkiler kurmalıdır. Siyaset siyasi elitlerin sahnelediği, toplumun da seyredip alkışladığı veya protesto ettiği bir gösteri değildir, olmamalıdır."