Samanyolu Haber /Gündem / FED Başkanından korkutan faiz ve enflasyon çıkışı /21 Haziran 2023 18:52

FED Başkanından korkutan faiz ve enflasyon çıkışı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed’in enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürme sürecinin ‘uzun zaman alacağını’ açıkladı.

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Powell, Fed para politikası kurulu üyelerinin neredeyse tamamının faizlerin yıl sonuna doğru bir miktar daha yükselmesinin uygun olacağını düşündüğünü belirtti.

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Temsilciler Meclisi’nde finansal hizmetler komitesine hitaben yapacağı konuşma için hazırlanan metinde, “Enflasyon baskıları yüksek kalmaya devam ediyor ve enflasyonu tekrar yüzde 2’ye indirme sürecinin daha uzun bir yolu var.” ifadelerini kullandı. Powell, enflasyonun düşmesi için bir süre ekonomik büyümenin trend altında gerçekleşmesi ve istihdam piyasasının bir miktar zayıflaması gerekeceğini belirtti.
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