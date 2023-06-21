Rusya: Erdoğan-Esad görüşmesi yol haritası tamamlandıktan sonra olacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentiyev, Türkiye-Suriye zirvesinin, 'ancak iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik yol haritası hazırlandıktan sonra gündemde olacağını' söyledi.







Kazakistan’ın başkentinde 20’ncisi düzenlenen Suriye konulu Astana görüşmelerinin ana oturumu sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Lavrentiyev, iki gün süren görüşmeler kapsamında Rusya, Türkiye, İran ve Suriye dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleştirilmesine yönelik 'yol haritasının' görüşüldüğü 4’lü toplantıyı gerçekleştirdiklerini aktardı.





'DAHA FAZLA ÇALIŞILMASI GEREKİYOR'

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Lavrentiyev, söz konusu haritanın cumhurbaşkanları düzeyinde onaylanması için daha fazla çalışılması gerektiğini belirtti. Lavrentiyev, 'yol haritasının' hazırlanmasına ilişkin çalışmaların 'oldukça yoğun ve sıkı bir şekilde ilerlediğine' dikkat çekerek, “(Yol Haritası) tamamlanır tamamlanmaz Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın üç garantör ülkenin cumhurbaşkanlarının da hazır bulunduğu görüşmede, bir araya gelme konusunun tartışılması için söz konusu çalışmanın sonuçları liderlerimize sunulacaktır" dedi.





"Suriye" konulu Astana görüşmeleri kapsamında, ilk gün Türkiye, Rusya, İran ve Suriye heyetleri arasında Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleştirilmesine yönelik 'yol haritasının' ele alındığı 4’lü toplantı yapılmıştı. Türkiye’yi toplantıda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar başkanlığındaki heyet temsil etmişti.