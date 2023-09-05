Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan’da sel felaketi… Ülke tarihinin en şiddetli yağışı gerçekleşiyor /05 Eylül 2023 22:45

Yunanistan’da sel felaketi… Ülke tarihinin en şiddetli yağışı gerçekleşiyor

Yunanistan'ı sağanak yağış vurdu. Ülke bugüne dek hiç görülmemiş yoğun yağışlarla karşı karşıya kaldı.

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Sözcü'de yer alan habere göre Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis liderliğinde ilgili bakanlar ve Meteoroloji Dairesi yetkililerin katılımıyla düzenlenen toplantıda, meteoroloji uzmanlarının “Daniel” ismini verdiği ve bugünden itibaren bir hafta süreyle ülkeyi etkisi altına alması beklenen olumsuz hava koşulları ile mücadele için uygulanabilecek tedbirler ele alındı.

Toplantıya katılan meteoroloji uzmanları, bugün ülkede görülen yağışın, muhtemelen ülke tarihinin en güçlü sağanağı olduğunu aktardı. Meteoroloji uzmanları bu tür şiddetli sağanakların genellikle ülkede ekim ve kasımda gerçekleştiğine dikkati çekerek, şiddetli yağış ve rüzgarın yarın da devam edeceğini belirtti.

Toplantıda, sel felaketiyle mücadele adımlarının yanı sıra, hastane gibi önemli alanlara gidiş yollarının açık tutulabilmesi adına alınabilecek tedbirler ele alındı.



YÜZLERCE EV SULAR ALTINDA

Bugün ülkeyi etkisi altına alan yoğun yağış, özellikle Tesalya Bölgesi’nde Volos, Pilio, Larisa ile Skiathos Adası’nı olumsuz etkiledi. Yüzlerce ev ve iş yerinin sular altında kaldığı bölgede, onlarca araç suya kapıldı.

Volos Hastanesi’ni su basması nedeniyle, başta kemoterapi bölümü olmak üzere sağlık hizmetleri sekteye uğradı. Hastanedeki araç gereç ve cihazlar zarar gördü. Bölgede gün boyu sık sık elektrik kesintileri yaşandı.

Sel nedeniyle ev, araç ve iş yerlerinde mahsur kalan yüzün üzerinde kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Meteoroloji Dairesinin verilerine göre Pilio’da yağış miktarı 600 milimetreyi geçti. Zagoras’ta ise gece yarısından 15.00’e kadarki yağış miktarı 645 milimetre olarak tespit edildi.

Sel nedeniyle bugün sabah saatlerinde bir kişi hayatını kaybetti.


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