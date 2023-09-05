Samanyolu Haber /Gündem / Peş peşe cinayetlerin işlendiği cadde ablukaya alındı /05 Eylül 2023 23:00

Peş peşe cinayetlerin işlendiği cadde ablukaya alındı

Adana'da birer gün arayla 2 kişinin öldürüldüğü ve sık sık silahlı kavgaların yaşandığı Çukurova Caddesi'nde helikopter destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

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Son zamanlarda silahlı kavga ve saldırıların sık yaşandığı, birer gün arayla İbrahim Taşkıran ve Mehmet Emin Çelik’in öldürüldüğü merkez Yüreğir ilçesindeki Çukurova Caddesi’nde emniyet güçleri tarafından helikopter destekli asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

BÖLGE ABLUKAYA ALINDI

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen asayiş uygulamasına özel harekat timleri de katıldı.

Bölgeyi ablukaya alan polis ekipleri, şüpheli kişi ve araçları durdurup, arama yaptı. Yapılan GBT sorgularında aranması olduğu tespit edilen kişiler, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
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