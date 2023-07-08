Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan’dan Türkiye mesajı: Zeytin dalı uzatmaya devam ediyoruz /08 Temmuz 2023 21:09

Yunanistan’dan Türkiye mesajı: Zeytin dalı uzatmaya devam ediyoruz

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan ve Türkiye halklarının barışçıl birlikteliği için Türkiye'ye "zeytin dalı uzatmaya devam ettiklerini" söyledi.

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Sözcü'de yer alan habere göre yeni hükümet programına ilişkin mecliste düzenlenen görüşmelerde söz alan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin yeni dönemdeki savunma politikalarını değerlendirdi.

Dendias, “Komşu Türkiye’ye ilişkin şunu söyleyeyim ki halklarımızın barış içinde birlikte var oluşu için zeytin dalı uzatmaya devam ediyoruz. Biz bunu arzuluyoruz, Türk halkının da bunu arzuladığına inanıyoruz ve özellikle (Türkiye’de yaşanan) deprem afetinin ardından açılan fırsat penceresiyle komşumuzla ilişkilerde iyileşme öngörüyoruz.” diye konuştu.

YUNANİSTAN SİLAHLANMA PROGRAMLARINA DEVAM EDECEK

Ülkesinin yeni dönemde de silahlanma programlarına hız vereceğini belirten Dendias, mali imkanları çerçevesinde Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu askeri malzeme ve araçların alınacağını kaydetti.

Dendias, Yunanistan’ın bu çerçevede 24 Rafale savaş uçağına ve 3+1 Belharra sınıfı firkateyne sahip olurken 83 F-16 ve 37 F-16 Block 50’nin modernizasyonunun yapılacağını ve 20 F-35 savaş uçağının temin edileceğini anlattı.

“BARIŞÇIL ÇÖZÜM İÇİN GEREKLİ”

Yunanistan’ın 10 yıllık ekonomik kriz sürecinin silahlanma programlarında Türkiye’yi takip etmesini engellediğini belirten Dendias, silahlanmanın anlaşmazlıkların barışçıl çözümü için de gerekli olduğunu savundu.

Ülkesinin Avrupa savunma sanayisiyle işbirliği yapabileceğini ve Avrupa fonlarından yararlanabileceğini dile getiren Dendias, Avrupa’daki silahlı kuvvetler ve üniversitelerle inovasyon işbirliği çalışmalarının artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.
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