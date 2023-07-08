Samanyolu Haber /Gündem / Arazi kavgası yine kanlı bitti! 2 uzman çavuşu da vurdular /08 Temmuz 2023 22:06

Arazi kavgası yine kanlı bitti! 2 uzman çavuşu da vurdular

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 2 kardeş ve aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silah, taş ve sopalı kavgaya müdahaleye gelen jandarma ekibinden 2 uzman çavuş omzundan silahla vurularak yaralandı.

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre Patnos ilçesinin Dedeli beldesine bağlı Üzümlü mezrasında 2 kardeş ve aileleri arasında arazi nedeniyle silah, taş ve sopalı kavga çıktı.

MÜDAHALEYE GİDEN JANDARMA YARALANDI

İhbar üzerine mezraya giden jandarma kavgaya müdahale etti. Açılan ateş sonucu Jandarma Uzman Çavuş M.S.S. (33) ve M.C.K. (30) omzundan yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralı uzman çavuşlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan uzman çavuşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Arazi kavgası yine kanlı bitti! 2 uzman çavuşu da vurdular Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:16:44