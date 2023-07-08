Arazi kavgası yine kanlı bitti! 2 uzman çavuşu da vurdular

Sözcü'de yer alan habere göre Patnos ilçesinin Dedeli beldesine bağlı Üzümlü mezrasında 2 kardeş ve aileleri arasında arazi nedeniyle silah, taş ve sopalı kavga çıktı.



MÜDAHALEYE GİDEN JANDARMA YARALANDI



İhbar üzerine mezraya giden jandarma kavgaya müdahale etti. Açılan ateş sonucu Jandarma Uzman Çavuş M.S.S. (33) ve M.C.K. (30) omzundan yaralandı.



SAĞLIK DURUMLARI İYİ



Yaralı uzman çavuşlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Tedaviye alınan uzman çavuşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.