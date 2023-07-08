Vahşetin adresi bu kez Batman! Tartıştığı karısına kurşun yağdırdı

Batman Cudi mahallesinde yaşayan Murat Ekici ile eşi Aysel Ekici arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Ekici, eşi Aysel Ekiciye tabancayla 10 el ateş etti.



SAĞLIK VE POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ



Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Ağır yaralanan Aysel Ekici, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



HAYATINI KAYBETTİ



Ekici, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ekici’nin cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, Murat Ekici ise polis ekiplerince gözaltına alındı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.