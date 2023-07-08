Samanyolu Haber /Gündem / Vahşetin adresi bu kez Batman! Tartıştığı karısına kurşun yağdırdı /08 Temmuz 2023 22:28

Vahşetin adresi bu kez Batman! Tartıştığı karısına kurşun yağdırdı

Kadın cinayetinin bu seferki adresi Batman oldu. Tartıştığı kocası Murat Ekici (42) tarafından tabancayla 10 el ateş edilerek vurulan Aysel Ekici (37), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Batman Cudi mahallesinde yaşayan Murat Ekici ile eşi Aysel Ekici arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Ekici, eşi Aysel Ekiciye tabancayla 10 el ateş etti.

SAĞLIK VE POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Aysel Ekici, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ekici, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ekici’nin cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, Murat Ekici ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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