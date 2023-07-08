Samanyolu Haber /Dünya / Kremlin: Türkiye anlaşmaları ihlal etti /08 Temmuz 2023 22:37

Kremlin: Türkiye anlaşmaları ihlal etti

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, "Türkiye, Azov komutanlarını Ukrayna'ya teslim ederek anlaşmaları ihlal etti" ifadesini kullandı.

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Sözcü'de yer alan habere göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ile ilgili açıklama yaptı. Peskov, Azov Taburu komutanlarının Ukrayna’ya dönmesinden Türkiye’yi sorumlu tutarak “Türkiye, anlaşmaları ihlal etti” ifadesini kullandı.

Reuters’ın RIA haber ajansından aktardığı bilgilere göre Peskov, esir takası şartlarına göre komutanların savaşın sonuna kadar Türkiye’de kalacağını söyledi. Peskov ayrıca, Türkiye’nin komutanların serbest bırakılacağını Rusya’ya bildirmediğini ifade etti.


 ZELENSKİY PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye'den eve dönüyoruz ve kahramanlarımızı evimize getiriyoruz. Ukraynalı askerler Denys Prokopenko, Svyatoslav Palamar, Serhiy Volynsky, Oleh Khomenko, Denys Shleha. Sonunda akrabalarının yanında olacaklar.” ifadelerini kullanmıştı.

Zelenskiy'nin Ukraynaca ve İngilizce yaptığı paylaşımda Azov Taburu komutanlarını karşıladığı, uçakta onlarla sohbet ettiği görüldü.

Daha önce Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takasına dahil edilen Azov Taburu komutanları, güvenlik amaçlı Türkiye’de bulunuyordu.

ESİR TAKASI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucu 21 Eylül 2022'de 200 savaş esirinin mübadele edildiği duyurulmuştu.

Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye’nin arabuluculuğunda gerçekleştirilen esir mübadelesinin, savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olduğunu belirtmişti.
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