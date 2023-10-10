Yunanistan, İsrail-Hamas çatışması için alarma geçti

Sözcü'de yer alan habere göre İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar nedeniyle alarma geçen Yunanistan’ın EYP ve terörle mücadele birimleri, İsrail’in Atina Büyükelçiliği de dahil olmak üzere başkent Atina’daki İsrail hedeflerinin korunmasına yönelik özel önlemler belirledi. Ülke genelindeki göçmen kamplarında da güvenlik önlemleri artırıldı.



Ülkede yaşayan Filistinli göçmenlerin gözlem altında tutulması, havaalanlarında Orta Doğu’dan gelen girişlerde kontrollerin üst seviyeye çıkarılması, ülkedeki İsrailli turistlerin gözetiminin sağlanması gibi önlemlerin alınması planlandı.



Filistinlilerin ülkede düzenleyeceği eylemlerde de güvenlik önlemlerinin sıkılaştırılmasına karar verildi.



YUNANİSTAN’DAN 5 MADDELİK ÖNERİ



Avrupa Birliğinin Körfez Ülkeleri Konseyi ile bugün gerçekleştirdiği toplantının ardından konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, toplantının İsrail-Filistin çatışmasının gölgesinde geçtiğini ifade etti.



Yerapetritis, Körfez ülkelerinin temsilcileri ile birebir görüşmeler gerçekleştirdiğini, Mısır ve Ürdün Dışişleri Bakanları ile de telefonda görüştüğünü vurguladı.



Düşmanca tavırların son bulmasının asıl hedef olduğunu ifade eden Yerapetritis, şiddet kısır döngüsünün kırılması ve tansiyonun düşmesi için bugün görüştüğü ülke temsilcilerine Atina’nın 5 maddelik bir plan önerdiğine işaret etti.



Yerapetritis, planı, “başta sivillere karşı yapılan düşmanca tavırların sona erdirilmesi, rehin alınan herkesin hemen serbest bırakılması, sağlık gibi kritik hizmetlerden yararlanılabilmesi için insani koridor açılması, AB ve Körfez ülkelerinin saldırıları kınaması, sorunun temelini ele alacak uluslararası bir forum oluşturulması” olarak açıkladı.



İSRAİL-HAMAS ÇATIŞMASI



Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e “Aksa Tufanı” adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.



Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı’na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.



Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlatmıştı.



Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında Gazze’de 830 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 250 kişinin yaralandığını duyurmuştu.



İşgal altındaki Batı Şeria’da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 19 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 110 kişinin yaralandığı bildirilmişti.



Gazze’den düzenlenen saldırılarda 1000 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106’sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.