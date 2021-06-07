Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan Türkiye üzerinden sığınmacı kabul etmeyecek /07 Haziran 2021 23:52

Yunanistan Türkiye üzerinden sığınmacı kabul etmeyecek

Yunanistan'ın Suriye, Afganistan, Pakistan, Bangladeş ve Somali'den gelen sığınmacıların Türkiye üzerinden yapacakları sığınma başvurularını kabul etmeyeceği belirtildi.

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Yunanistan'ın Türkiye üzerinden yapılan sığınma başvurularını kabul etmeyeceği bildirildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ile Göç ve İltica Bakanlığı tarafından yayınlanan ortak açıklamada, "Yunanistan mevzuatı, Türkiye'yi mülteciler için güvenli bir üçüncü ülke olarak tanımlıyor. Bu karar, Suriye, Afganistan, Pakistan, Bangladeş ve Somali'den gelen sığınmacıları kapsıyor" ifadeleri kullanıldı.

Sputnik'in haberine göre; uluslararası koruma başvurusunda bulunan belirli kategorilerdeki kişilerin yaşam koşulları ve insan haklarına ilişkin Türkiye'deki mevcut durum hakkında tüm güncel bilgiler dikkate alınarak bu kararın oluşturulduğu belirtilen açıklamada, Ankara'nın bu ülkelerden gelen sığınmacıların uluslararası koruma başvurularının değerlendirilmesine ilişkin tüm koşulları sağladığı dile getirildi.

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, artık bu ülkelerden gelenlerin Türkiye üzerinden yaptıkları sığınma başvurularını kabul etmeyeceklerinin altını çizerek, "Türkiye'nin güvenli üçüncü ülke olarak nitelendirilmesi, yasa dışı mülteci akışlarıyla mücadele ve insan kaçakçılığının önüne geçmek adına önemli bir adımdır" değerlendirmesinde bulundu.

© Sputnik

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