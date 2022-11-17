Yunanistan ve Libya arasında krize neden olan hamle: Dendias uçaktan inmeyi reddetti

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın Libya'ya gerçekleştireceği ziyaret kapsamında ilk önce başkent Trablus'a gitmesi ve burada Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi ile görüşmesi, oradan da Bingazi’ye geçerek Tobruk’taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile görüşmesi bekleniyordu. ???????Ancak planlanan Trablus ziyareti iki ülke arasında diplomatik bir krize neden oldu.





DENDİAS UÇAKTAN İNMEYİ REDDETTİ

Trablus hükümetinin Dışişleri Bakanı Naila Mangous, Yunan bakanı karşılamak için havalimanında hazır bekliyordu ancak Dendias uçağı başkente indiğinde aşağı inmeyi reddetti ve kendini bekleyen Mangous ile görüşme yapmadan Bingazi'ye gitti.





