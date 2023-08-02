Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan yangınlar nedeniyle tahliye edilen turistlere bedava tatil verecek /02 Ağustos 2023 20:32

Yunanistan yangınlar nedeniyle tahliye edilen turistlere bedava tatil verecek

Başbakan Miçotakis "Yunan hükümeti orman yangınları nedeniyle tatilini yarıda kesen herkese gelecek yıl ilk veya sonbaharda bir hafta ücretsiz tatil sunacak," ifadelerini kullandı

SHABER3.COM

Euronews'te yer alan habere göre Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis Rodos'taki yangınlar nedeniyle adayı terketmek zorunda kalan turistlerin gelecek yıl bedava tatil yapabileceklerini söyledi.

İngiliz ITV kanalına konuşan Miçotakis "Yunan hükümeti orman yangınları nedeniyle tatilini yarıda kesen herkese gelecek yıl ilk veya sonbaharda bir hafta ücretsiz tatil sunacak," ifadelerini kullandı.

Aşırı sıcakların, kuru hava koşulları ve güçlü rüzgarla birleşmesi sonucu çıkan yangınlar turzim sezonunun en yoğun aylarında kaosa neden oldu.

Rodos Adası'ndan on binlerce turist ve yerel halk tahliye edilirken Korfu Adası'nda da bu sayı yüzleri buldu.

Atina Gözlemevi'ne göre yangınlarda 50 bin hektarlık alan küle dönerken en az 5 kişi alevler ve duman nedeniyle hayatını kaybetti.

Tatil devi TUI ve Jet2 havayalu şirketi Rodos'a yolcu gidişlerini iptal ederken adaya boş uçaklar göndererek turistleri tahliye etti.

Yangınların kontrol altına alınmasının ardıdnan Yunan seyahat acentaları turistleri tekrar çekmek için "Rodos güvenli" kampanyası başlattı.

Başbakan da İngiliz televizyonunda adada hayatın normale döndüğünü ve ziyaretçilerine kucak açtığını vurguladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yunanistan yangınlar nedeniyle tahliye edilen turistlere... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:59:23