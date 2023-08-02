Yeni düzenleme geliyor: Üçten fazla ev ve araba satışı yapan ceza alacak

Hürriyet gazetesinin haberine göre uygulamayla yurtdışından Türkiye’ye ithal edilen sıfır araçlar girdikleri an, yurt içinde üretilen araçlarsa banttan indikten sonra elektronik takip sistemine dahil olacak. Bununla aracın bayiye ulaşması, müşteriye teslim edilmesi gibi süreçler dijital olarak takip edilebilecek; stoklanıp stoklamadığı izlenebilecek. Otomobiller, ithal edildiğinde ya da fabrikada banttan indikten hemen sonra müşteriye ulaşana kadar uygulama üzerinden takip edilecek. Aracın ne kadar sürede bayiye, ne kadar sürede müşteriye ulaştığı, hepsi elektronik sistemde yer alacak.





Ticaret Bakanlığı’nın düzenlemesiyle araç satışı yapan ilan sitelerine de yeni denetim gelecek. Yeni denetimle otomobil ilanlarında ‘Ahmet Bey’den’, ‘Mehmet Bey’den’ satılık ifadeleri artık yer almayacak. İlanda yer alan isim gerçek kişi olacak. Aracını satan kişinin gerçek ismi, soyadı ve telefon bilgileri doğru olacak. Kişinin gerçek ya da tüzel kişi olduğunun doğrulamasını ilan siteleri yapacak. İlanlarda yanlış bilgilendirme yapanlara ve ilan sitesine cezai müeyyide uygulanacak ya da ilana erişim engeli gelecek.





BOLD MEDYA'da yer alan habere göre Ticaret Bakanlığı’nın, ev ve araba satışlarında stokçuluğu önlemek ve piyasada al-sat uygulamasının önüne geçmek için yeni bir düzenleme hazırladığı bildirildi.Yeni düzenleme ile birlikte sıfır araçların stok durumunu takip etmek için yeni bir elektronik sistem kurulacak. Bununla birlikte sahadaki denetim elemanları dışında elektronik sistemlerden de denetleme yapılacak. İkinci el araçlar için verilen ilanlarda gerçek isim kullanma zorunluluğu getirilecek. Vekaletle bir yakınının üzerine kayıt yaptırarak al-sat yapan kişiler de takip edilecek. Üç araçtan fazla satış yapma sınırını aşanlara da ceza kesilecek. İlan sitelerine yapılacak bu uygulama sadece araç için değil, konut için de geçerli olacak.Ayrıca, vekaletle bir yakınının üzerine kayıt yaptırarak al-sat yapan kişiler de takip edilecek. Üç araçtan fazla satış yapma sınırını aşanlara da ceza kesilecek. İlan sitelerine yapılacak bu uygulama sadece araç için değil, konut için de geçerli olacak. Satıcılar takip edilerek konutta fiyatı şişirenlere de cezai yaptırım uygulanacak.