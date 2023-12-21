Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan, yeni mülteci kanununu onayladı /21 Aralık 2023 08:52

Yunanistan, yeni mülteci kanununu onayladı

Çalışma Bakanlığı verilerine göre, bu yasadan ilk etapta çoğu tarım sektöründe çalışan ve oturma izni olmayan 30 bin civarında göçmen faydalanacak.

SHABER3.COM

Yunanistan Parlamentosu, yasa dışı göçmenlere bir işte çalıştıklarını kanıtlamaları durumunda oturma izni veren yeni yasayı kabul etti.

Parlamentodaki oylamada 300 üye içinden 262’si tasarı için “evet” oyu kullandı.

İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi dışında muhalefetteki sol partilerin de yasaya oylamada destek verdiği görüldü.

Yeni Demokrasi, oylama öncesi metne “hayır” vereceklerin partiden atılacağı tehdidinde bulunmuştu.

Yaklaşık 30 bin kaçak göçmenin yeni yasadan faydalanması bekleniyor

Çalışma Bakanlığı verilerine göre, bu yasadan ilk etapta çoğu tarım sektöründe çalışan ve oturma izni olmayan 30 bin civarında göçmen faydalanacak.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Temsilciliği (UNHCR) ve BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM) yaptıkları ortak açıklama, kasım ayı sonuna kadar en az üç yıldır Yunanistan'da oturma izni olmadan yaşayan ve bir işi olan kaçak göçmenlere yönelik yeni yasayı memnunlukla karşıladıklarını bildirdi.

Açıklamada kabul edilen yasa, “insanları görünmez ve ötekileştirilmiş kılan engelleri kaldırmaya yönelik siyasi iradenin olumlu bir girişimi” olarak nitelendirildi.

Yasaya göre, bu süre dışındaki kaçak göçmenlere oturma ve çalışma izni verilmeyecek.

Göç Bakanı: Yasa, vatandaşlık hakkının önünü açmayacak

Oylamanın ardından Genel Kurulda kısa bir konuşma yapan Göç Bakanı Dimitris Kairidis, muhalefet partilerine de verdikleri destekten dolayı teşekkür etti ve yasanın işgücü piyasasındaki taleplerin karşılanmasına yardımcı olacağını söyledi.

Yunan Bakan, hükümetin sınır kontrollerini daha sıkı hale getirmeye ve insan kaçakçılığıyla mücadele etmeye kararlı olduğunu vurguladı.

Bakan Dimitris, kabul edilen yasanın yasa dışı bir şekilde vatandaşlık hakkı alınmasına ve aile birleşmesine imkan vermeyeceği konusunda güvence verdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yunanistan, yeni mülteci kanununu onayladı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:37:45