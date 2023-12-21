Yunanistan, yeni mülteci kanununu onayladı

Yaklaşık 30 bin kaçak göçmenin yeni yasadan faydalanması bekleniyor





Göç Bakanı: Yasa, vatandaşlık hakkının önünü açmayacak





Yunanistan Parlamentosu, yasa dışı göçmenlere bir işte çalıştıklarını kanıtlamaları durumunda oturma izni veren yeni yasayı kabul etti.Parlamentodaki oylamada 300 üye içinden 262’si tasarı için “evet” oyu kullandı.İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi dışında muhalefetteki sol partilerin de yasaya oylamada destek verdiği görüldü.Yeni Demokrasi, oylama öncesi metne “hayır” vereceklerin partiden atılacağı tehdidinde bulunmuştu.Çalışma Bakanlığı verilerine göre, bu yasadan ilk etapta çoğu tarım sektöründe çalışan ve oturma izni olmayan 30 bin civarında göçmen faydalanacak.Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Temsilciliği (UNHCR) ve BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM) yaptıkları ortak açıklama, kasım ayı sonuna kadar en az üç yıldır Yunanistan'da oturma izni olmadan yaşayan ve bir işi olan kaçak göçmenlere yönelik yeni yasayı memnunlukla karşıladıklarını bildirdi.Açıklamada kabul edilen yasa, “insanları görünmez ve ötekileştirilmiş kılan engelleri kaldırmaya yönelik siyasi iradenin olumlu bir girişimi” olarak nitelendirildi.Yasaya göre, bu süre dışındaki kaçak göçmenlere oturma ve çalışma izni verilmeyecek.Oylamanın ardından Genel Kurulda kısa bir konuşma yapan Göç Bakanı Dimitris Kairidis, muhalefet partilerine de verdikleri destekten dolayı teşekkür etti ve yasanın işgücü piyasasındaki taleplerin karşılanmasına yardımcı olacağını söyledi.Yunan Bakan, hükümetin sınır kontrollerini daha sıkı hale getirmeye ve insan kaçakçılığıyla mücadele etmeye kararlı olduğunu vurguladı.Bakan Dimitris, kabul edilen yasanın yasa dışı bir şekilde vatandaşlık hakkı alınmasına ve aile birleşmesine imkan vermeyeceği konusunda güvence verdi.