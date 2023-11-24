Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan'da sol Syriza partisinde kriz: Yeni lideri protesto eden 9 vekil istifa etti /24 Kasım 2023 00:29

Yunanistan'da sol Syriza partisinde kriz: Yeni lideri protesto eden 9 vekil istifa etti

Yunanistan'da ekonomik kriz sırasında ülkeyi yöneten Syriza partisinde liderliğe 35 yaşındaki işadamı Stefanos Kasselakis'in seçilmesinin ardından 9 milletvekili istifa etti. Görevden ayrılanlar arasında Batı Trakya Türk milletvekilleri Hüseyin Zeybek ve Özgür Ferhat da bulunuyor.

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Euronews'te yer alan habere göre Yunanistan'ın ana sol muhalefet partisi Radikal Sol Koalisyon'da (SYRIZA) yeni seçilen lideri protesto eden dokuz milletvekili istifa ettiğini duyurdu.

Eski çalışma bakanlarından Effie Achtsioglou, dokuz milletvekilinin kendilerini bağımsız ilan ettiği protestoya öncülük etti. Görevden ayrılanlar arasında Batı Trakya Türk milletvekilleri Hüseyin Zeybek ve Özgür Ferhat da bulunuyor.

Böylece SYRIZA'nın seçimlerde elde ettiği sandalye sayısı 300 üyeli parlamentoda 47'den 36'ya düştü. Eski maliye bakanı Euclid Tsakalotos ve bir vekil 11 Kasım'da istifa etmişti.

Syriza'da haziran ayındaki ezici genel seçim yenilgisinin ardından Stefanos Kasselakis eylül ayı sonunda yapılan önseçimde liderliği kazandı. Ancak Miami'de yaşayan 35 yaşındaki işadamı, partinin popülaritesindeki düşüşü durdurmakta başarısız oldu. SYRIZA, o zamandan bu yana kamuoyu yoklamalarında Sosyalist muhaliflerin gerisinde üçüncü sıraya düştü.

"Muhalefete karşı hoşgörüsüz"

Yeni lideri eleştirenler onu muhalefete karşı hoşgörüsüz ve bir politika uzlaşmasına varamayan biri olarak tanımlıyor.

SYRIZA, eski başbakan Aleksis Çipras yönetiminde, Yunanistan'ı iflasın eşiğine getiren büyük mali kriz sırasında küçük bir siyasi örgütten iktidar partisine dönüştü.

2015-2019 yılları arasında ülkeyi yöneten Çipras, üst üste aldığı üçüncü genel seçim yenilgisinin ardından istifa etti.

Kriz sırasında kabul edilen uluslararası kurtarma paketlerinin ardından seçmenler SYRIZA'dan uzaklaştı. Yunan Komünist Partisi son dört yılda desteğini yaklaşık iki katına çıkararak son anketlerde yüzde 10'a ulaştı.

SYRIZA'dan yapılan açıklamada, Kasselakis'in partide reform yapmak üzere yaptığı çağrıların vekiller tarafından görmezden gelindiği belirtildi. Açıklamada bu kişilerin eylemlerinin "tarih tarafından yargılanacağı" ifade edildi.
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