Yunanistan'ın ateş açtığı gemi Mavi Marmara çıktı

İsrail ile Türkiye’nin arasının açılmasına yol açan Mavi Marmara, gemisi 12 yıl sonra yine sahneye çıktı. Anatolian ismini alan gemiye uluslararası sularda Yunanistan sahil güvenlik birimlerince ateş açıldı.







GEÇEN YIL 2E DENİZCİLİK’E SATILAN GEMİ KOMOROS BAYRAKLI

Bozcaada’nın 11 deniz mili güneybatısında dün taciz ateşi açılan Komoros bayraklı Ro-Ro gemisi Anatolian’ın, İsrail’in 2010 yılı Mayıs ayında hedef aldığı Mavi Marmara gemisi olduğu ortaya çıktı.





Eski adı Mavi Marmara olan Anatolian, üzerinde ipotek ve haciz bulunduğu için geçen yılın kasım ayında açık arttırma sonucu 2E Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ’ye 4 milyon 853 bin liraya satılmış ve o zamandan beri yük gemisi olarak hizmet vermeye başlamıştı.



