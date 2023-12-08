Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan'la kapıda 7 günlük vize dönemi: İşte seyahat edilebilecek 10 ada /08 Aralık 2023 13:58

Yunanistan'la kapıda 7 günlük vize dönemi: İşte seyahat edilebilecek 10 ada

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşmesinin ardından Türk vatandaşlarının Yunan adalarına kapıda vizeyle geçmesi için ilk adım atıldı. Böylelikle Türk vatandaşları, Türkiye'den Ege'de bulunan 10 Yunan adasını 7 günlük turist vizesiyle ziyaret edilebilecek. İşte kapıda vize olanağı ile ziyaret edilebilecek adalar...

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Yunanistan, adalarını ziyaret edecek Türk vatandaşlarına vize kolaylığı sağlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atina ziyareti sırasında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Yunan adalarını ziyaret edecek Türk vatandaşlarına tüm yıl boyunca 7 gün vize muafiyeti sağlanacağını açıkladı.

SADECE YAZ MEVSİMİNDE GEÇERLİ OLMAYACAK
Türk vatandaşlarının yapılan anlaşma kapsamında bir hafta vizesiz ziyaret edilebileceği adaları açıklayan Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Dimitris Kairidis, 10 ada için belirlenen vize serbestisinin sadece yaz mevsiminde değil tüm sene boyunca geçerli olacağı bilgisini verdi.


Yunanistan'ın Schengen bölgesinde olduğuna dikkat çeken Yunan Bakan, Türk vatandaşlarının Doğu Ege'deki adaları daha kolay ziyaret edebilmesi için Schengen'den istisna talep ettiklerini belirtti.

Belirlenen 10 ada için vize serbestisinin sadece yaz mevsiminde değil tüm sene boyunca geçerli olacağı bilgisini paylaşan Kairidis adaları ise şöyle sıraladı:

• Limni
• Midilli
• Sakız Adası
• Samos
• Leros
• Kalymnos
• İstanköy
• Rodos
• Simi
• Kasteloris (Meis)
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