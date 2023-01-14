Yusuf Ziya Özcan’dan ‘Yusuf Kerim’ isyanı: ‘Dünya mı yıkılır?’

Doktorların iyileşmesi için yüzde 20 şans tanıdığı Yusuf Kerim İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görürken her gün annesini sayıklıyor. Cezaevindeki annesinin bu zorlu süreçte çocuğunun yanında olması için yargıya ve AKP iktidarına bir çağrı da Gelecek Partisi Kurucu Üyesi ve eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan’dan geldi.Anne Gülten Sayın’ın çocuğunda uzak tutulmasını vicdansızlık olduğunu söyleyen Özcan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:‘‘Sağlıklı pek çok insana eziyet ediyorsunuz da 6 yaşındaki kanser hastası bir çocuğu annesinden nasıl uzak tutuyorsunuz? Ne vicdansız insanlarsınız. Bu anne, cezasını çocuğu iyileştikten sonra çekse ne olur? Dünya mı yıkılır? Seçimle birlikte sizin dünyanız yıkılacak inşallah.’’6 Yusuf Kerim İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görürken annesi Gülten Sayın, 15 Temmuz’dan önce Adıyaman’da bir yurtta çalıştığı ve maaşının Bank Asya’ya yatırıldığı gerekçesiyle verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasının Yargıtay’ın onaması üzerine 16 Aralık’ta tutuklanarak Sakarya Ferizli Cezaevi’ne gönderilmişti.