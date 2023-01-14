Samanyolu Haber /Politika / Yusuf Ziya Özcan’dan ‘Yusuf Kerim’ isyanı: ‘Dünya mı yıkılır?’ /14 Ocak 2023 16:15

Yusuf Ziya Özcan’dan ‘Yusuf Kerim’ isyanı: ‘Dünya mı yıkılır?’

6 yaşındaki kanser hastası Yusuf Kerim’in cezaevindeki annesinin tahliye edilmemesine tepki gösteren Gelecek Partisi Kurucu Üyesi ve eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, ‘‘Bu anne, cezasını çocuğu iyileştikten sonra çekse ne olur? Dünya mı yıkılır?’’ dedi.

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Doktorların iyileşmesi için yüzde 20 şans tanıdığı Yusuf Kerim İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görürken her gün annesini sayıklıyor. Cezaevindeki annesinin bu zorlu süreçte çocuğunun yanında olması için yargıya ve AKP iktidarına bir çağrı da Gelecek Partisi Kurucu Üyesi ve eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan’dan geldi.
”NE VİCDANSIZ İNSANLARSINIZ”

Anne Gülten Sayın’ın çocuğunda uzak tutulmasını vicdansızlık olduğunu söyleyen Özcan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:


‘‘Sağlıklı pek çok insana eziyet ediyorsunuz da 6 yaşındaki kanser hastası bir çocuğu annesinden nasıl uzak tutuyorsunuz? Ne vicdansız insanlarsınız. Bu anne, cezasını çocuğu iyileştikten sonra çekse ne olur? Dünya mı yıkılır? Seçimle birlikte sizin dünyanız yıkılacak inşallah.’’

NE OLMUŞTU?

6 Yusuf Kerim İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görürken annesi Gülten Sayın, 15 Temmuz’dan önce Adıyaman’da bir yurtta çalıştığı ve maaşının Bank Asya’ya yatırıldığı gerekçesiyle verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasının Yargıtay’ın onaması üzerine 16 Aralık’ta tutuklanarak Sakarya Ferizli Cezaevi’ne gönderilmişti.
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