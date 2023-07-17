Samanyolu Haber /Ekonomi / Zamların ardından dolar/TL, tüm zamanların rekorunu kırdı! /17 Temmuz 2023 10:35

Zamların ardından dolar/TL, tüm zamanların rekorunu kırdı!

Türkiye ekonomisinin çıkmaza girmesi sonrası üst üste gelen zamlarla, enflasyonun daha da artacağı piyasalarda hakim görüş olarak ortaya çıkarken, dolar/TL tüm zamanların rekorunu kırdı.

SHABER3.COM

Türkiye ekonomisine ilişkin enflasyon ile mücadelenin öncelik haline getirilmesi sonrası vergi, ÖTV ve ve sıkılaştırma ihtiyacının artıp artmayacağı ilişkin belirsizlikler piyasalar tarafından yakından izlenmeye başladı.

BU gelişmelerle birlikte akaryakıta gelen zamların birçok ürüne yansıması olacağı ve enflasyonu yukarı doğru iteceği görüşü piyasalar tarafından fiyatlanmaya başladı.

DOLAR/TL'DE REKOR

Vergi Ve ÖTV artışı sonrası dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 26,2520'den işlem görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 26,1923'ten tamamlamıştı.

DOLAR ENDEKSİ DENGELENDİ

Geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,2 artışla üst üste 6 işlem günü yaşanan düşüşünü sonlandıran dolar endeksi ise, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 99,9 seviyesinde bulunuyor.

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA

Öte yandan piyasalarda bu hafta yurt içinde 20 Temmuz 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının yatırımcıların odağında bulunuyor.

Ayrıca, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 500 baz puan artırarak yüzde 20'ye yükselteceğini tahmin ediyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Zamların ardından dolar/TL, tüm zamanların rekorunu kırdı! Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:00:10