ENAG kurucusu vahim tabloyu açıkladı: Yıllarca devam edecek

Türkiye'de vatandaşın ekonomik hayatını alt üst eden yüksek enflasyonlar ilgili önemli çevrelerde uyarılar gelemeye devam ediyor.





ENAG Kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy, ekonomide derin krizle ilgili herhangi bir plan veya programın olmadığını söyledi.





Sözcü’de yer alan habere göre, yüksek enflasyondaki seyrin süreceğine işaret eden Prof. Ulusoy, “Ortada bir plan ve program olmadığı gibi bunu planlayacak insan sermayesi ve siyasi irade de yok. Varsa yoksa vergi artışı ve zamla beslenen bir kamu bütçesi. Durgunluğun olduğu yüksek enflasyonla yaşamayı yıllarca tecrübe edecek bir dönemdeyiz.” dedi.





Ulusoy, fiyat verilerinin yanlış sunulmasının ekonomiye çok büyük etkisi olduğunu belirterek, “İlk olarak maaşlar daha düşük artışlara tabii olacağından fakirlik başlar. İkincisi, tüm göstergelerin reel değerinin hesaplanmasında kullanılan fiyat endeksleri ilgili değerleri olduğundan çok daha yüksek gösterir. Milli gelir hesabı tam da bunun açık örneği. Raf fiyatları ve harcama miktarı ile belirlenen nominal milli gelir eninde sonunda fiyatlar genel endeksi ile deflate edilerek reel bazda elde edilir. Yani enflasyonun temel dayanağı olan fiyat serilerine bölünen gerçek harcama gücü sonunda çok yüksek bir veri olarak karşımıza çıkar” diye konuştu.





“MİLLİ GELİRİN YANLIŞ HESAPLANDIĞI BİR EKONOMİ”

Ekonomideki yanlış hesaplamaların etkilerine vurgu yapan Ulusoy, “Hatırlayın, pandemi döneminde her nasılsa dünyada tek büyüyen ekonomi olmuştuk. İşte sebebi gerçek harcamaların yanlış fiyatlarla ayarlanmasının bir sonucu bu. Milli gelirin yanlış hesaplandığı bir ekonomide geride kalan etkileri tartışmaya da gerek yok aslında” ifadelerini kullandı.





“BEKLEME LÜKSÜMÜZ KALMADI ARTIK”

Veysel Ulusoy, ayrıca kaynak bulmak için sürekli Körfez ülkelerine gidildiğini hatırlatarak, “Yapısal reformlar için bekleme lüksümüz kalmadı artık. Tükettik tüm alternatif çözümleri. Çözümsüzlük var ortada. Bocalayıp durduğumuz, ülke gururunu bir tarafa attığımız bir durum” dedi.