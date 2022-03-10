Samanyolu Haber /Dünya / Zelenski'den Putin'e çağrı /10 Mart 2022 00:23

Zelenski'den Putin'e çağrı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme talebini yineleyerek “Bu savaşa yalnızca Putin ile doğrudan görüşmeler son verebilir” dedi.

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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 14’üncü gününde devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Alman basınına konuştu.

"BEN BAZI ADIMLARI ATMAYA HAZIRIM"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme talebini yineleyen Zelenski, “Her müzakere amacımda Rusya ile savaşı bitirmek var ve ben bazı adımlar atmaya hazırım. Uzlaşma elbette olmalı ama bu ülkeme ihanet çizgisinde olmamalı. Ayrıca karşı tarafta buna hazır olmalı. Bu durumdan ancak bu şekilde çıkabiliriz. Ayrıntıları henüz konuşamayız. Başkanlar arasında henüz doğrudan bir temasımız olmadı. Ancak başkanlar düzeyindeki görüşmelerden sonra bu savaşı sonlandırabiliriz” dedi.

"BUNLAR BENİM VERECEĞİM KARARLAR DEĞİL"

Daha önce Rusya’nın öne sürdüğü Donbass’taki Donetsk ve Luhansk’ın bağımsızlığının tanınması ve Kırım’ın Rus topraklarında görülmesinin kabulü gibi şartlar hakkında konuşan Zelenski, “Bunlar benim verebileceğim kararlar değil” ifadelerini kullandı.
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