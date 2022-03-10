Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini durdurabilecek mi? /10 Mart 2022 06:31

Türkiye, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini durdurabilecek mi?

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürerken, ateşkesin sağlanması için Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da üçlü toplantı gerçekleştirecek.

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Rusya ve Ukrayna tarafları toplantı öncesi yaptıkları açıklamalarda Antalya’daki buluşmanın önemli olduğu görüşünü dile getirdi.

Rusya: Antalya toplantısı önemli

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Lavrov ile Kuleba’nın 10 Mart’ta Antalya Diplomasi Forumu marjında gerçekleştirecekleri görüşmenin önemine işaret ederek, “Bu müzakere sürecinin devamı son derece önemli.” dedi.

Kuleba: Umarım Lavrov propaganda perspektifinden değil, çözüm bulma göreviyle yaklaşır
Kuleba ise Antalya’ya gelmeden önce yaptığı açıklamada, Lavrov ile görüşmesine ilişkin "Umarım (Lavrov) propaganda perspektifinden değil, çözüm bulma göreviyle yaklaşır” dedi.

Kuleba, yayınladığı video mesajında, Ukrayna tarafının söz konusu görüşme formatının etkinliği üzerinde çalıştığını bildirdi.

Ekibiyle görüşmelere sıkı bir hazırlık yaptıklarını vurgulayan Kuleba, “Müzakerelerden beklentilerim, kısıtlı ama kesinlikle ateşkesin sağlanması, topraklarımızın kurtarılması ve insani sorunlarımızın üzerinde fazlasıyla duracağız. Artık bu sorun değil, Rus ordusunun yarattığı felakettir. Ben bu görüşmelere güçlü bir pozisyonla gidiyorum" ifadelerini kullandı.

Kuleba, müzakerelerin sonucu sadece Ukrayna tarafına değil, Lavrov’un Türkiye’ye hangi talimat ve direktiflerle geleceğine bağlı olduğunun da altını çizerek “Umarım bu müzakerelere propaganda perspektifinden değil, iyi niyetle ve Rusya’nın başlattığı bu savaşın nasıl sona erdirileceğine bir çözüm bulma göreviyle yaklaşır” dedi.

Çavuşoğlu: Toplantının barış ve istikrar yönünde önemli bir adım olmasını arzu ediyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla 10 Mart'ta Antalya'da üçlü formatta gerçekleşecek toplantının barış ve istikrar yönünde önemli bir adım olmasını arzu ettiklerini belirterek şunları söyledi: “Bu toplantının özellikle bir dönüm noktası olmasını temenni ediyoruz. Bu toplantının barış ve istikrar yönünde önemli bir adım olmasını arzu ediyoruz".

Çavuşoğlu, çatışmaların bir an önce durmasıyla, kalıcı barış için iyi niyetle çaba göstermeyi sürdüreceklerini belirtti.

Dünyanın gözü kulağı Antalya’da olacak

Türkiye'nin ara buluculuğundaki toplantı Belek’teki Regnum Carya Otel'de düzenlenecek.

Çavuşoğlu, Lavrov ve Kuleba arasındaki üçlü toplantı 2015'te G-20 Zirvesi'nde eski ABD Başkanı Barack Obama ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi dünya liderlerinin ağırlandığı salonda gerçekleşecek.

Zirveyi aralarında Rusya, Ukrayna, ABD, Birleşik Krallık, Almanya, İsrail, Japonya, Hollanda gibi ülkelerin yer aldığı 34 ülkeden ve Türkiye'den 330'un üzerinde gazeteci takip edecek. Otelin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı, dron için ise sinyal kesiciler yerleştirildi.
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