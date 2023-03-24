Zelensky cephe bölgesinde

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Zelensky önce Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Bakhmut yakınlarındaki mevzilerini ziyaret etti. Başarılı subaylara plaket verdi ve askerlerle konuştu. Daha sonraki gün Herson'u ziyaret etti halkla konuştu ve bazı yardımlar konusunda talimatlar verdi.





Ukrayna devlet başkanlığı basın servisi, “Vladimir Zelensky, ülkenin silahlı kuvvetlerinin Artyomovsk yönündeki mevzilerini ziyaret ettikten bir gün sonra Herson bölgesinin Kiev tarafından kontrol edilen kısmına geldi" dedi.





Alınan bilgilere göre Zelenskiy, özellikle bölge merkezini ve Posad-Pokrovskoye köyünü ziyaret etti.