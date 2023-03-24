Samanyolu Haber /Gündem / Zelensky cephe bölgesinde /24 Mart 2023 13:07

Zelensky cephe bölgesinde

Zelensky, bu hafta içinde sürpriz şekilde cephe bölgelerini ziyaret etti.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM - UKRAYNA

Zelensky önce Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Bakhmut yakınlarındaki mevzilerini ziyaret etti. Başarılı subaylara plaket verdi ve askerlerle konuştu. Daha sonraki gün Herson'u ziyaret etti halkla konuştu ve bazı yardımlar konusunda talimatlar verdi.

Ukrayna devlet başkanlığı basın servisi, “Vladimir Zelensky, ülkenin silahlı kuvvetlerinin Artyomovsk yönündeki mevzilerini ziyaret ettikten bir gün sonra Herson bölgesinin Kiev tarafından kontrol edilen kısmına geldi" dedi.

Alınan bilgilere göre Zelenskiy, özellikle bölge merkezini ve Posad-Pokrovskoye köyünü ziyaret etti.
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